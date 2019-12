Tölgyfa hidat kapott a pécsi Barbakán

Egy év után újra megnyílt a pécsiek és az ide érkező turisták számára a Barbakán bástya.

Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, 2018 őszén egy gerenda meglazult, illetve leesett a helyéről, ezért arra a döntésre kényszerült az akkori városvezetés, hogy balesetveszély miatt lezárják Pécs egyik jelképének számító építményt. A bezárás után döntés született arról, hogy kicserélik, illetve felújítják a megsérült, elöregedett elemeket. A járóhidat teljesen kicserélték, a régi fa vázszerkezet helyére erősebb acéltartó került, illetve maga a hídszerkezet komplett tölgyfaborítást kapott és a járófelületek is megújultak.

– Az előző városvezetés kezdte meg a rekonstrukciót, azonban mára fejeződött be – mondta Péterffy Attila, Pécs polgármestere. – Hatvan köbméter tölgyfát építettek be a szakemberek, 30 millió forintért. Jövőre a Citrom utcai várfal faszerkezetét újítjuk fel, és ezzel párhuzamosan szeretnénk az északi várfal rekonstrukcióját is megkezdeni.