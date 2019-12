Tőlük vettünk búcsút 2019-ben

Ismét eltelt egy év, s idén is pár ismert és közismert pécsi, baranyai személyiségtől kellett búcsút vennünk. Összeállításunkban őket idézzük meg.

Január közepén hunyt el Várnagy Attila (78) karnagy. Az Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének vezetője a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pécsi tagozatán szerzett fagott- és szolfézstanár, valamint zenekari fagottművész diplomát. 1958-tól volt a Pécsi Filharmonikus, majd 1984-től a Pécsi Szimfonikus Zenekar és 1964-től negyven éven át a Mecsek Fúvósötös tagja. 1981-ben, édesapjától Várnagy Viktortól vette át az Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének vezetését. Tevékenységét több helyi és állami kitüntetéssel is elismerték. 2010-ben 70. születésnapja alkalmából kapta meg Pécs városától a Pro Civitate-díjat, és ekkor jutalmazták művészi életútját a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével.

Pár nappal később Sárkány József (63) művészettörténész távozott. A Janus Pannonius Múzeum osztályvezető főmuzeológusa számtalan hazai és külföldi kiállítás kurátora, ötletgazdája, szervezője volt. Kutatóként a XX. század elejének magyar művészetével, a kortárs magyar képzőművészettel és kerámiaművészettel foglalkozott. 2002-ben munkássága elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott.

Február elején Kromek Sándor (81), a Nagy Lajos Gimnázium Rátz Tanár Úr-díjas egykori legendás kémiatanára mondott búcsút világunknak. Pályáját a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdte, s bár 1995-2003-ig a PTE óraadó tanára és gyakorlatvezetőjeként is működött, a Lajoshoz egész életében hű maradt. Innen vonult nyugdíjba 1997-ben, de nyugdíjazása után is még 2009-ig erősítette az iskola tantestületét. A gimnáziumban kezdeményezésére már az 1963/64-es tanévben elindult a kémia tagozat, amelynek szellemi atyja volt. Több kémia tankönyvnek és példatárnak volt a társszerzője.

Július legelején egy újabb művészettörténész, Hárs Éva hagyott itt minket. A pécsi Janus Pannonius Múzeum egykori igazgatója, az első hazai kortárs képzőművészeti múzeum, a Modern Magyar Képtár alapjainak megteremtője, a Zsolnay-kerámia nemzetközileg is elismert szakembere 91 éves volt. A művészettörténész irányításával jött létre a pécsi „Múzeum utca”; a Janus Pannonius Múzeum több magángyűjtő, kortárs alkotóművész, köztük Victor Vasarely adományával gyarapodott, és már az 1970-es években megélénkültek az intézmény kortárs európai képzőművészeti kapcsolatai.

Szeptember végén tragikus körülmények között vesztette életét Szekó József (64), Mohács polgármestere. A várost 1998 óta vezető politikus tevékenységének köszönhetően folyamatos fejlesztések által állt – országosan is követendő módon – növekedő pályára a település. Így fogalmazott az egy évvel ezelőtti interjúnkban: – A polgármesterség is egy szakma, amit sehol nem tanítanak, s valóban csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. Amikor a négy év, amit vállaltam, lejárt, az elképzelések negyedét sem valósítottuk meg, ezért a folytatás mellett döntöttem, s ebből lett mostanra a húsz év – nyilatkozta.

Október közepén hunyt el gyógyíthatatlan betegségben Schulteisz Gyula (66) labdarúgó, a PMSC keménykötésű játékosa, legendás hátvédje. Pályafutását a Pécsi Postásban kezdte, majd a Steinmetz SE-ből került az élvonalbeli PMSC-hez, ahol több mint egy évtizeden át rúgta a bőrt. Később megfordult alsóbb osztályokban, így a Komlói Bányász és a Somberek együttesében is. Az idők múlásával sokan emelkedtek a helyi legendák, az örök halhatatlanok közé. Ilyenné vált Schulteisz Gyula is, aki több kategóriában is a „csúcsra” jutott az évek során Pécsen; minden idők talán legvörösebb hajú, göndör tűzgömbjét tisztelhettük benne.

Decemberben távozott Ormos Mária (89) történészprofesszor. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) történelem-magyar szakán 1952-ben szerzett tanári diplomát, az intézményben tanársegédi állást kapott. 1953-tól a Szegedi Tudományegyetem tanársegédje, majd adjunktusa volt, onnan 1957-ben fegyelmivel távolították el. Ezután egy évig a Magyar Országos Levéltárban segédmunkásként dolgozott, majd általános iskolában tanított. 1960-tól az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségének felelős szerkesztője, 1963 és 1984 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, majd főmunkatársa volt. 1982-től tanított a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1984-től egyetemi tanár, 1984 és 1992 között az intézmény rektora, 1996 és 2000 között a Bölcsészettudományi Kar megbízott dékánja, 2000 óta professor emerita volt. 1968-ban védte meg a történettudományok kandidátusi, 1980-ban akadémiai doktori értekezését.