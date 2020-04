Tömve a barkácsáruház, mindenki kertész akar lenni

Végre hétvége, jó idő és az emberek kertészkedni szeretnének. Ehhez viszont kell föld, virág és a többi. Ezzel nincs is baj, de...

Olvasónktól kaptuk a fotót, aki szombat délután ugrott be a pécsi barkácsáruházba. Kígyózó sorok, a parkoló is tömve. Ez vajon azért van, mert tartják a távolságot? – tettük fel a kérdést.

– Az igaz, hogy egymástól kellő távolságban álltak az emberek. De ami számomra mégis megdöbbentő volt, hogy a sorban egy emberen volt maszk, a többi nem tett semmilyen óvintézkedést, hogy védje magát vagy társait – mondja olvasónk.

Balhé is volt

– Mondjuk pont emiatt a távolság miatt olyan balhé volt, amikor valaki átlépte a 1.5 métert, hogy még a biztonságiaknak is közbe kellett avatkozniuk – meséli olvasónk.

Gyerek a nyakban, mehetünk is!

– Számomra az is fura, hogy ilyenkor sokan családostul vonulnak be lófrálni egyet. Többen nézegettek és nem vették sietősre a vásárlást – teszi hozzá.

Sokan mennek a kertbe, kell a felszerelés

Tavasszal sokan végeznek ház körüli munkát, vagy építkeznek, így elengedhetetlen a bevásárlás. Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy a városhoz közelebb lévő gazdaboltban is hasonló a helyzet. Ott még hétköznap is nagy a sor. Igaz, ebben közrejátszik az is, hogy egy pénztárgép van. A nagy sor pedig annak tudható be, hogy távolságot tartva nagyobbnak tűnik a tömeg.

Húsvét előtt sem volt jobb

Egy hete számoltunk be róla, hogy a pécsi bevásárlóközpont is tömve volt. Aki az ott készült fotót nézné meg, ide kattintva eléri.