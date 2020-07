Töretlen a népszerűsége megyénk két városának is

Pécs és Harkány is felkerült a Központi Statisztikai Hivatal listájára, amely az elmúlt tizenkét év legnépszerűbb úti céljait vette sorra.

Számunkra kétség sem fér hozzá, hogy megyénk tele van rengeteg érdekes látnivalóval, de szerencsére mások is ugyanezt gondolják – legalábbis ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) napokban közzétett listájából. Most az elmúlt tizenkét év legnépszerűbb úti céljait vették sorra, amelyek közé Pécs és Harkány is bekerült. Az adatok azt mutatják, hogy mindkét település valamivel növelte is népszerűségét az elmúlt években.

Míg 2008-ban Harkányban kétszázezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták, addig 2019-ben már több mint 223 ezret. A megyeszékhely tizenkét évvel ezelőtt 220 ezer vendégéjszakával került fel a listára, 2019-ben ez a szám már jóval meghaladta a 260 ezret. A statisztikából jól látszik, hogy 2010-ben volt a legtöbb turista Pécsen – akkor mint Európa Kulturális Fővárosa számtalan programmal vártuk a vendégeket.

Országos viszonylatban Budapest a legnépszerűbb úti cél, a fővárosi szálláshelyeken 2008 óta 4,6 millióval nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, 2019-ben már a tízmilliót is meghaladta ez a szám. Turisztikai céllal oda elsősorban külföldiek mennek, a külföldi vendégéjszakák minden évben az összes eltöltött éjszaka közel kilenc tizedét teszik ki. A népszerűségi listán természetesen ott vannak a gyógyfürdőikről ismert települések, mint például Hévíz, Hajdúszoboszló, vagy Sárvár. Érdekes, hogy Budapest mellett Hévíz Magyarország egyetlen olyan települése, ahol a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2016 óta folyamatosan meghaladja az évenkénti egymilliót.

Pécs és Harkány más helyeken is igen jól szerepel, a Szállás.hu szállásfoglaló portál felméréseiben is a legjobbak között vannak. Az elmúlt év legnépszerűbb látnivalói között helyet kapott a Harkányi Gyógyfürdő, sőt a siklósi vár is, idén pedig pünkösdkor a megyeszékhely felé is sokan vették az irányt.

Mi lesz idén?

Azt, hogy idén milyen számokra lehet számítani, csak találgatni lehet. A koronavírus-járvány keményen éreztette hatását a magyar turizmusban, a KSH szerint a februári kis mértékű növekedést márciusban egy hirtelen zuhanás követte. Májusban már országosan 93 százalékkal volt kevesebb a vendégéjszakák száma, mint egy évvel korábban. A korlátozások megszűnése után aztán javult valamennyit a helyzet, a népszerű helyeken ismét rengeteg a vendég. Leginkább azonban a belföldi turisták kelnek útra, a külföldiek hiányoznak, ami a számokban is megmutatkozik majd.