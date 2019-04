Töretlen az Adria népszerűsége

A horvát tengerpart népszerűsége töretlen, az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nyáron is sok magyar tervezi oda a nyaralását. Az ország közelsége miatt a baranyaiak körében is kedvelt úti cél, többeknek saját nyaralójuk is van a horvát riviérán.

Csaknem egymillió magyar utazott tavaly Horvátországba, sokkal többen, mint az azt megelőző években, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Az előfoglalások alapján az idei nyáron is hatalmas rohamra lehet számítani a tengerparton. A baranyaiak körében is kifejezetten népszerű úti cél a déli szomszédunk, hiszen pár óra autózással már a tengerpartra érhetünk.

Ha pedig megérkeztünk, szeretünk is több időt eltölteni ott. A horvátországi nyaralások jellemzően hosszabbak, mint a belföldi utazásaink. A Szállás.hu adatai szerint a legtöbben hat éjszakára foglalnak szállást, ez a hazai úti céloknál csak 2-3 nap. A legkelendőbbek az apartmanok és a három csillagos szállodák, de kedveltek még a panziók és a vendégházak is. A baranyai turisták között az sem olyan ritka, hogy saját nyaralójukba mennek a nyáron. A statisztikák szerint a horvátországi szállásra átlagosan 180 ezer forintot költünk.

A tengerparti nyaralás számunkra valóban a pihenésről, feltöltődésről szól, a legnépszerűbb programok között éppen ezért a strandolás, napozás szerepel az első helyeken, csak ezután következik a városnézés vagy a vitorlázás. Az üdülés alatt a főzéssel sem szeretünk időt tölteni, inkább a félpanziós ellátást választjuk vagy a helyi éttermeket keressük fel.

A felmérésből az is kiderül, hogy az Adriánál vakációzó magyarok kétharmada hűtőtáskával hódítja meg a tengerpartot, amit a leggyakrabban ásványvízzel, üdítővel és alkohollal tömnek meg. A nassolásra is előre készülnek, visznek magukkal gyümölcsöt és rágcsálnivalókat is.

A nyaralás szempontjából július a legnépszerűbb időszak, idén is ebben a hónapban lehet majd találkozni a legtöbb magyarral. Napra pontosan július 22-e lesz a legforgalmasabb az előzetes foglalások alapján.

Közel egy árban vannak a balatoni és a horvát szállások

Sokaknak valóban a tengerparti nyaralás jelenti az igazi kikapcsolódást, nyáron népszerűek is ezek az úti célok. Azonban egyik tengerparttal rendelkező ország sem tud Horvátország nyomába érni. Amíg déli szomszédunkhoz több mint egymillió magyar utazott 2018-ban, addig Olaszországba csak négyszázezren, Görögországba vagy a spanyol tengerpartra pedig még ennél is kevesebben a KSH adatai szerint. Az Adrián Crikvenica, Vir és Zadar számíthat a legtöbb magyarra idén.

A nyári utazások tervezésénél a legfontosabb szempont a vízpart közelsége, ezért aki belföldi úti cél mellett dönt, az leginkább a Balaton felé veszi az irányt. A szállásfoglaló portálok hirdetéseit összehasonlítva, a horvátországi és a balatoni szállásárak nagyjából megegyeznek. A gyakorlatban ugyan még mindig népszerűbb választás a balatoni nyaralás, de a legújabb felmérésből az derült ki, hogy a válaszadók több mint kétharmada inkább a horvát riviérára menne, ha tehetné.

Számít az ár

Több tényező is befolyásolja az úti céllal kapcsolatos döntésünket. A horvátországi nyaralás esetén leginkább a tengerpart közelsége számít, az ár csak ezután jön. Tehát egy kicsivel több pénzt is hajlandók vagyunk kiadni, ha így közelebb leszünk a parthoz. A családtagok és barátok véleménye, korábbi tapasztalatai is jelentősen befolyásolnak minket, a szállás kiválasztásánál rájuk is hallgatunk.

Ezek után olyan szempontok jönnek, mint a szállás megközelíthetősége, a térség programlehetőségei vagy a családbarát szolgáltatások megléte. A lista szerint a legkevésbé az újdonságok felfedezése vonzza a magyarokat, ami alátámasztja, hogy Horvátországban leginkább a tengerparti, pihenős nyaralást keressük.

A horvát szállásadók szerint a magyar vendégekkel egyébként nincsen probléma, többségük szabálykövetőnek és békésnek tart minket. Rendőrt például egyik magyar vendégre sem kellett hívni, és nem próbálunk meg fizetés nélkül távozni. Azonban a magyarokról elterjedt a hír, hogy a borravalóval szűkmarkúan bánnak, vagy egyáltalán nem is adnak.