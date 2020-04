Töretlenül növekszik az e-autók száma

Évről évre folyamatosan nő a személyautók száma hazánk útjain. Az országos adatokat megyénk is követi, a személyautók száma évente átlagosan ötezerrel nő Baranyában, és emelkednek az alternatív meghajtású autók számai is.

Hatvanegyről 128-ra, azaz több mint kétszeresére nőtt az elektromos autók száma tavaly megyénkben, országosan pedig 2800 e-autó közlekedik már. Mindez köszönhető azoknak a programoknak, melyek keretében a kormány 2016 óta összesen közel 6 milliárd forint összegben támogatta új elektromos autók beszerzését, és persze köszönhető az alacsonyabb fenntartásnak, valamint az ingyenes parkolásnak, melyet a legtöbb város önkormányzata már rendeletben szabályozott. További előny, hogy egyre több helyen lehet tölteni ezeket a járműveket.

A tisztán elektromos autók növekedésével a hibrid hajtású személyautók száma is évek óta folyamatosan nő, Baranyában 2018-hoz képest 351-el nőtt a számuk, 2019-ben 995-öt tartottak nyilván. Ekkora növekedést azonban – minden bizonnyal az elektromos autók térnyerése miatt – nem mutat a vegyes, vagyis a gázüzemre is képes autók száma.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint megyénkben összesen 1221 ilyen autót tartottak számon 2019-ben, míg egy évvel korábban 1200-at. Pedig ezek az autók is sokkal környezetkímélőbbek, mint a tisztán benzines, dízeles hajtású autók. A benzin mellett cseppfolyósított szénhidrogéngázzal, vagyis az LPG-vel hajtott autók szén-dioxid-kibocsátása 20 százalékkal, szén-monoxid-kibocsátása 50, szénhidrogén-kibocsátása 40–60 százalékkal alacsonyabb a csak benzinüzeműekhez képest, míg a szilárdrészecske-kibocsátás teljesen megszűnik. Gázzal hajtva egy régebbi autó is gond nélkül felülteljesíti a környezetvédelmi normákat. Az LPG további előnyös tulajdonsága, hogy a kémiailag kedvezőbb összetétel miatt égéstermékét alacsonyabb katalizátor-hőmérsékleten is semlegesíteni lehet, vagyis a gázmotor kíméli a szűrőberendezést.

Ráadásul, bár egyre növekszik az e-töltőállomások száma, biztosan több esély van autógáztöltő-állomást találni, hiszen a legtöbb benzinkúton adott ez a lehetőség is.