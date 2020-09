Tóth Ádám ösztönös akarattal Szent Ferenc útját járja Vasason

Bár nem templomi füstölőről van szó, hanem húsáru-tartósítóról, ám ez a füst mégis egy szebb, biztatóbb új világot és új közösséget teremt a fiatalok körében az egykori bányásztelepülésen Tóth Ádám lelkes hozzáállásának köszönhetően. A hétvégén ezt a 100 éves füstölőt ünnepli a városrész.

– Nehezen beszél. Mi az oka?

– Ért már néhány csapás az életben. Koraszülöttként, erős asztmával jöttem világra, pár esztendeje pedig édesanyámat is elvesztettem.

– Igaz, hogy a fél életét a vasasi füstölő feltámasztásával töltötte?

– Amikor először megláttam a helyet 7-8 éves koromban, annyira benőtte a növényzet, hogy nem is sejtettem, mi rejtőzik a fák és bokrok alatt. Kiscicákat etetni másztunk be ide a barátaimmal, majd jött a nagy elhatározás: kitakarítom és rendet csinálok itt. Először kinevettek a többiek, de amikor kivágtam a négyméteres fákat és bokrokat, és megírtam róla az első újságcikket a városrész lapjában, akkor többen is mellém álltak.

– Mikor volt itt utoljára élet?

– A rendszerváltás előtt, 1989-ben zárt be a családi füstölő, s most az önkormányzat tulajdona az épület, mi pedig sok-sok közös munka után használatbavételi engedélyt kaptunk. Legalább három tucat fiatal és felnőtt segédkezett az évek során, hogy közösségi térré formáljuk.

– Mi motiválta a helyreállításban?

– A dédszüleim is ide jártak füstölni, szóval a hagyományok vittek előre, másrészt időközben kiderült, kitűnő hely ez a fiataloknak aktuális témákról beszélgetni.

– Meddig jutottak az épülettel?

– Szombaton készülünk a felavatására, mert akkor lesz éppen százesztendős a füstölő, ingyenes programokkal kicsiknek, nagyobbakkal. Lesz itt csillámtetoválás, Lakatos Norbert, a vaklufis fog lufit hajtogatni, és számtalan egyéb program. A füstölőben aztán helytörténeti kiállítást tervezünk a disznóvágás eszközeiből, két szobában pedig közösségi teret rendezünk be.

– Más hobbija nincs?

– Reggel az első utam a „D” utcába vezet 11 esztendeje. Takarítok, várom a haverokat, és abban reménykedünk, hogy életre kel a füstölő és közösségi tér, s talán néhány embernek munkahelyet is teremt.