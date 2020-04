Tóth András Ernő szerepei és rendezései a százhoz közelítenek

A város színházi életének egyik meghatározó alakja Tóth András Ernő, aki az elmúlt három évtizedben közel száz pécsi színjáték aktív szereplője volt színészként vagy rendezőként. Most ősbemutatót rendez az interneten keresztül.

– Mi lesz az új darab?

– A címe, hogy László király visszatér, és Szálinger Balázs írta kifejezetten a pécsi teátrumnak. Őt egyébként ismerhetik a baranyai színházbarátok, ugyanis korábban már játszottuk a Becsvölgye című művét.

– Melyik László király ?

– Szent Lászlóról, aki csaknem ezer évvel ezelőtt élt és uralkodott. Igazi lovagkirály volt, s legendák maradtak fenn róla, többek között a Tordai hasadék létrejötte, amit az új színmű is körbejár.

– Mikor lesz a bemutatója?

– Amint elkészülünk és a helyzet is engedi. Addig is részekre bontottuk a művet, online szöveg- és karakterelemző próbákat tartunk, megalkotjuk a díszlet- és jelmezterveket. Addig dolgozunk, ameddig csak így el tudunk jutni. A szöveg rendben lesz, és nyáron rövid időn belül összerakjuk az előadást a tánckarral.

– Hányadik rendezése ez?

– Túl vagyok ezen a téren is a harmincon. A PNSZ-ben viszont három éve kezdtem, és azóta itt nagy örömömre mesejátékokkal foglalkozom. A kollégák év elején meg is kérdezik tőlem mindig, idén melyik mese lesz műsoron? Ugyanakkor most a Janus Egyetemi Színházban Goethe: Werther regényéből készítünk színpadi adaptációt. Werther leveleit pedig a neten át szétküldjük az iskoláknak.

– Színészként is játszott több mint félszáz műben. Melyek voltak a kedvencei?

– A JESZ-ben az Ibusár, a Tartuffe és A fösvény főszerepe, a PNSZ-ben Döbrögi, valamint az Addiktban, a Mobilban és az Elveszett Csontváryban kapott karakter. Rendezőként a JESZ-ben a Mizantróp és a Hamlet, a Nemzetiben pedig ami most jön, a László király.

– Akárcsak Besenczi Árpád, szintén jogász. Mennyire gyakori ez a színházban?

– Akadnak még rajtunk kívül néhányan. Például mondok egy másik egykori pécsit, Hargitai Iván rendező is jogászdoktor. Én egyébként legutóbb a Szakadék JESZ-előadás egyik jogi szakértőjeként gyakoroltam ezt a végzettségem.

Esztéta és jogász diplomája is van

Tóth András Ernő a Somogy megyei Lengyeltótiban született 1969-ben. A marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, elvégezte a PTE BTK magyar-esztétika szakát, 2002-ben jogi diplomát szerzett. Harminckét éve játszik, és él Pécsett. Színészként a Kisszínházban kezdett, dolgozott a Harmadik Színházban, 1996-ban alapítója volt a JESZ-nek, most művészeti vezetője, 2003-tól tagja a Pécsi Nemzetinek. Felesége, dr. Lábodi Judit a pécsi önkormányzat jogásza, gyermekeik: András Ernő (14) hetedikes, Cecília Róza (10) negyedik osztályos általános iskolás.