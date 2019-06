Tovább bővülhet a csatornahálózat

Jelentős összeget, nettó 60,6 millió forintot takarított meg Komló a 2017-ben indult nagyszabású szennyvízberuházás költségein.

Az összesen 1,1 milliárd forintos költségvetésű munkálatokra ugyanis a közbeszerzési eljárást megnyerő kivitelező a rendelkezésre álló költségkeretnél ennyivel kedvezőbb árajánlatot tett. Az önkormányzat még tavaly év végén nyújtott be kérelmet a maradványösszeg átcsoportosítására, amit nemrég hagyott jóvá az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes főosztálya.

– A pénzből tovább bővítjük a csatornahálózatot olyan elemekkel, amelyek az eredeti projektbe nem kerültek be – ígérte Polics József, Komló polgármestere. – A dávidföldi Székely Bertalan utcában a páratlan oldal eddig még csatornázatlan ingatlanait kötjük rá a hálózatra, a somági Dugovics Titusz utcában pedig bővítjük a vezetéket a víztorony irányában, ahol sok új családi ház épült és épül most is. A harmadik helyszín a Vörösmarty utca, ahol a meglévő vezetéket cseréljük ki nagyobbra, amire a somági hálózatbővítés miatt van szükség – részletezte a polgármester.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda várhatóan rövid időn belül kiírja a szükséges közbeszerzéseket, és elkezdődhet a csatornabővítés tervezési és engedélyezési szakasza. A kivitelezési munkák jövőre indulhatnak.

Eközben az eredeti projekt a tervezett ütemben halad: a lakossági rákötések már tavaly befejeződtek, a korszerűsített szennyvíztelep átadására pedig idén kerül sor. – Komlón kiemelkedően magas, több mint 99%-os a csatornázottság. De továbbra is folyamatosan keressük a pályázati forrásokat, hogy a hálózatba még be nem kötött városrészekben ki tudjuk a vezetéket építeni – tette hozzá a polgármester.