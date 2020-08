Tovább növelte hallgatói számát a PTE

Az 555 felvett hallgatóval – a tavalyi adatokhoz képest 35%-kos növekedéssel – sikeresen zárta a 2020. évi pótfelvételi eljárást a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

A 2020. évi pótfelvételi eljárásban már a jelentkezési számok is mutatták, hogy nagy az érdeklődés a Pécsi Tudományegyetem szakjai iránt, több mint 30%-kal többen adták be jelentkezésüket a PTE-re tavalyhoz képest. A jelentős számú emelkedés a felvettek számában is megmutatkozott, 144 fővel többen kerültek be a pécsi egyetemre a pótfelvételin, mint 2019-ben.

Az 555 új hallgató 63%-a a PTE valamely alapképzésén, 11%-a osztatlan, míg 15%-a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, a felsőoktatási szakképzéseken a felvettek 10%-a fog tanulni. Jelentős eredmény az Egyetem számára, hogy a pótfelvételi eljárásban 207 fővel tudta növelni az állami ösztöndíjas hallgatók számát. A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik a jogász, valamint az ápolás és betegellátás szak, de sokan érdeklődtek a gazdálkodás és menedzsment és az építészmérnök szakok iránt is.

A több mint 6000 új PTE-s hallgatók biztonságos keretek között kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. A Pécsi Tudományegyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók eredményesen végezhessék tanulmányaikat, így a jelenléti oktatás mellett az Egyetem felkészült a hibrid és online oktatási formák minél hatékonyabb megvalósítására. A PTE minden, a járványügyi helyzetben szükséges intézkedést megtett a biztonságos oktatás érdekében, és a hallgatók folyamatos tájékoztatást kapnak a legfontosabb egészségügyi szabályokról, és a tanulmányaik teljesítéséhez szükséges aktuális tudnivalókról.