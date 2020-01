Továbbadták a családi recepteket a fiataloknak

A farsangi időszaknak megfelelően különféle fánkok készültek szombaton a településen, a sütésben – és természetesen a kóstolásban – bárki részt vehetett, és egy ilyen lehetőséget én sem hagyhattam ki. A gasztronómiában számtalan újdonság van, de a hagyományos recepteknek, amiket nagymamáinktól is ismerünk, nincsen párjuk.

A mecseknádasdi esemény célja is pont az volt, hogy ezek a régi, családi receptek ne vesszenek el, és a falu idős asszonyai átadhassák tudásukat a fiataloknak. Így sikeres is volt a rendezvény, teljesen megtelt a Bakancsos Ház, fiúk, lányok, idősebbek és fiatalok egyaránt kíváncsiak voltak, hogyan készülnek a különféle fánkok.

Amikor beléptem, hirtelen nem is tudtam, merre induljak, hiszen minden asztalnál más készült. Mivel az én személyes kedvencem a hagyományos szalagos fánk, ezért Éva nénihez mentem először, aki már javában gyúrta a tésztát. Ahogy mondta, a titok az, hogy nagyon lágy, hólyagos kell, hogy legyen a tészta. Ezt az állagot azonban nem könnyű elérni, sokáig kell gyúrni, az ember jól bele is izzad közben, de amíg kel, ki tudjuk fújni magunkat.

Én kihasználtam az időt, amíg pihent a szalagos fánk tésztája, és átnéztem a többi asztalhoz, az egyiknél csörögefánk, a másiknál hólabda készült. A tészta mindkettőnél szinte azonos volt, a hólabdát a készítési módja tette különlegessé. Mári néni elmagyarázta, hogy a tésztát lyukacsos gömbben kell a forró olajba rakni, ami megdagad és felveszi a gömbformát. A végén porcukorral meghintve a fánk valóban olyan, mint egy hólabda.

Az utolsó asztalnál egy sváb különlegesség készült, a fánk magyar nevére nem is jöttünk rá. A trükk az volt, hogy a tésztát egy fém hengerre kötöttük fel spárga segítségével, így sütöttük meg. A fánk tésztájába jellemzően csak a tojássárgája kell, de hogy a fehérje se menjen kárba, egy kis cukor hozzáadásával abból készült a töltelék. Felveréséhez persze nem robotgépet használtunk, ez bizony kézi erővel történt. Nem is bírt vele egy ember, a habverőt legalább hárman cserélgették. A sok fáradság viszont meghozta az eredményét, hiszen mindegyik fánk nagyon finom lett. Az idős asszonyok már nem voltak ennyire elégedettek, kivétel nélkül azt mondták, hogy otthon jobban sikerült volna. Én pedig miközben a frissen sült szalagos fánkot majszoltam a házi baracklekvárral, arra gondoltam, hogyan lehetne még ennél is jobbat csinálni?