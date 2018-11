Továbbra is jótékonykodnak az utak vasparipás vándorai

Több mint ezer motoros lepte el Pécs városát október végén a Szezonzáró Motoros Gurulás alkalmából. A már hagyománnyá vált menet a jótékonykodásról is szólt, erről is beszélgettünk Jánossy Balázzsal, a térségi motoros élet egyik meghatározó tagjával.

Nem is olyan régen, tizenegy évvel ezelőtt kezdett el motorozni Jánossy Balázs, a története nem hétköznapi, felesége indíttatásából ült kétkerekűre. – Mielőtt megismerkedtünk, ő már tervezte a motoros jogosítványt, de egy kisebb baleset – nem motoros – miatt ez nem valósulhatott meg. Elmondta a tervét, ami nekem is nagyon megtetszett, és így indult el az egész – idézi fel a kezdeteket Balázs.

Az első motorja egy chopper/cruiser kategóriájú Honda volt, majd többféle változatot kipróbált, nagytestű robogója, sportmotorja is volt, jelenleg egy igazán impozáns Harley Davidsonnal szántja az utakat. Adódik a kérdés, mi alapján választanak ki a motorosok egy típust? Balázs szerint ez sok mindentől függ, a legtöbb motoros nem egyfajta kategóriájú gépet használ egész életében, a többször korhoz köthető, kinek milyen fér bele az életébe.

– Én a sportmotorozást is szerettem, kiélveztem azt a kategóriát és örülök, hogy túléltem, most egy kicsit nyugodtabb vizekre eveztem – fogalmaz nevetve. Majd hozzáteszi: a testvére Floridában él, járt kint nála többször, ott is motoroztak, és azért ott megcsapja az embert a chopper/cruiser hangulat szele.

Pécsen és a környékben óriási a motoros élet, rengeteg helyi motorosoknak szóló csoport van a közösségi oldalon. A legnagyobbak között ott van a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Balázs elmondása alapján nekik köszönhetőek a nagyobb rendezvények, például a Szezonyitó és Szezonzáró Gurulások, a Mikulás Gurulás, és a további motoros jótékonysági események.

A Beremendi Motorosok több mint hárommillió forintot gyűjtöttek egy balesetet szenvedett kislánynak az általuk szervezett jótékonysági koncerten.

A legközelebbi esemény pedig a Benkő János által kigondolt és azóta már a Dél -Dunántúli Motoros Egyesület által szervezett Miklulás Gurulás lesz december 2-án, amikor a motorosok végiggurulnak majd Pécs belvárosán és ellátogatnak olyan helyekre, ahol már várják őket a gyerekek és örömmel fogadják az adományozók által összegyűjtött ajándékokat.

Mit csinálnak a motorosok télen?

A hideg közeledtével a hagyományos, klasszikus motoros szezonnak vége, de az élet a járművek szerelmesei számára természetesen nem áll meg. A legtöbb motoros ilyenkor rendbe rakja kétkerekűjét, készül a tavaszra, és várja, hogy enyhébb idő legyen és motorozhasson. A motorozás nemcsak évszaktól, hanem az aktuális időjárástól függ, egyre inkább kitolódik a szezon, volt már példa arra is, hogy december 24-én olyan meleg volt, hogy jó néhány motoros gurult egyet a fenyőfadíszítés előtt.