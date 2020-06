Továbbra is rejtély, miért tűnt el egy játszótér Pécsen

Egy komplett játszótér tűnt el Pécsen, pedig sok gyermek használta, ráadásul mivel egy rendőrőrs előtt volt, ezért még az egyik legbiztonságosabbnak tartották.

Gazos homokozó és düledező kerítés – mindössze ennyi árulkodik arról, hogy valamikor Gyárvárosban az iskolával és óvodával szemben egy több száz négyzetméteres játszótér volt. Ma már csak az interneten lehet rátalálni, pedig voltak itt hinták, többféle mászóka és még játszóház is.

A játszóteret rendszeresen használták, s mivel egy rendőr­őrs előtt volt, ezért elkerülték azok az alakok is, akik tönkre vághatták volna – annyira kedvelt helyszín volt, hogy még az egyik nagy világcég önkéntes munkával ki is festette néhány éve. Lapunknak nem is olyan régen egy gyárvárosi nagyapa azt is elmondta, hogy az iskola „tornaszobának” volt kénytelen használni rendszeresen, mivel az intézmény nem rendelkezik tornacsarnokkal – mégis elbontották.

Egy másik játszótér eddig megúszta, de a Fácán dűlőben attól tartanak, hogy a városvezetés ezt is bezárathatja. Az Aranyhegyi Waldorf Óvoda melletti kisebb játszótéren arra panaszkodtak az ott lakók, hogy már nem is tudják, kinek szóljanak a fenntartó városi cégnél, a Pécsi Vagyonkezelőnél, hiszen a lakók nyírják a füvet, a sövényt, teszik rendbe a balesetveszélyes hintát vagy éppen a játékhidat. Az ottani esőbeálló, árnyékoló teteje pedig már teljesen széthullott, hiába van vizes csobogó, abból egy csepp víz sem jön, így a gyerekek szomjan maradnak.

A két ügyben lapunk kereste a városvezetést – nem válaszoltak –, de a legutóbbi városházi közgyűlésen Bognár László fideszes képviselő is tett fel kérdést ezekről Péterffy Attilának. A balliberális polgármester – többek szerint is – lekezelő és arrogáns módon személyeskedéssel reagált, miközben pécsi polgárok megkereséséről van szó, és csak annyit mondott, hogy majd 15 nap múlva válaszol Bognár László képviselőnek.