Továbbra is várjuk az ünnepi fotókat

Már több mint tíz településről kaptunk olyan fotókat, melyek a hangulatos karácsonyi dekorációkat mutatják be. Olvasóinkat továbbra is arra biztatjuk, fotózzák le a falu vagy a város dekorációját és küldjék el szerkesztőségünkbe, hiszen az elmúlt évhez hasonlóan az idén is szeretnénk bemutatni, hogy hol, milyen díszeket használtak a szépítéshez.

A baranyai városok, falvak karácsonyi dekorációit bemutató digitális fényképeket bárki beküldheti a [email protected] e-mail-címre legkésőbb december 19-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókkal jelentkezzenek, hiszen kizárólag csak ezeket tudjuk megjelentetni az újság hasábjain.

A fotókból – ahogyan tavaly is – a Dunántúli Napló karácsony előtti számaiban képes összeállítást készítünk és azon leszünk, hogy minden településről legalább egy-egy fotót bemutatni. Természetesen érdemes több képet beküldeni szerkesztőségünkbe, mi igyekszünk közülük a legjobban sikerültet kiválasztani és megjelentetni.