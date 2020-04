Továbbra sincs új igazolt koronavírusos Baranyában

Napok óta 23 főt tartanak nyilván megyénkben a járvány hivatalos kormányzati oldalán. A szomszédos megyékben sem nő az igazolt betegek száma.

A csütörtök reggeli adatok alapján még mindig 23 igazolt koronavírusos beteget tartanak nyilván Baranya megyében. Ugyanakkor az országban eddig a 24 órás jelentések szerint újra a legnagyobb mértékben nőtt a megbetegedések száma. A sajnálatos halálozások száma csökkent tegnaphoz képest, ez utóbbiról nincs hivatalos megyei adatsor, hogy melyik megyében hányan hunytak el.

Jó hírekkel szolgálhatunk a környező megyéket illetően is, Somogyban (17), Tolnában (13) és Bács-Kiskunban (19) is stagnálás érzékelhető tegnaphoz képest. Ez azt jelenti, hogy a dél-dunántúli régióban, és a szomszédos alföldi megyében nem terjed a járvány. Fontos azonban leszögezni, hogy a tényleges koronavírus-fertőzöttek száma akár a többszöröse is lehet a beazonosított koronavírus-fertőzötteknek, ezért fontos az ajánlások és a kijárási korlátozások betartása. Nem dőlhetünk hátra, főleg húsvét előtt és alatt nem.

Amikor elkezdték közölni az adatokat, akkor még az látszott, hogy Baranya a legfertőzöttebb megyék között van, később aztán Csongrád, majd már Fejér megye is megelőzte szűkebb pátriánkat, mely így az esetszámot tekintve továbbra is a hetedik legfertőzöttebb terület az országban. Ez azt jelenti, hogy a nálunk alacsonyabb esetszámmal rendelkező megyékben szintén nem nő drasztikus mértékben a fertőzöttek száma.

A legtöbb megbetegedés Budapesten van, 428 főt tartanak nyilván. Ezt követi Pest (183), Fejér (55), Csongrád (40), Győr-Moson-Sopron (37), Szabolcs-Szatmár-Bereg (36). Utóbbi három megyében szintén nem nőtt a fertőzöttek száma tegnaphoz képest, így kijelenthető, hogy a leggyorsabb ütemben a fővárosban és két közeli megyében emelkedik az esetszám.

A 100 ezer lakosra jutó fertőzések száma 6,3 Baranyában, ezzel ebben a tekintetben a nyolcadik legfertőzöttebb megye a miénk, hiszen a fenti megyéken kívül Zala (7 fő/100 ezer lakos) is megelőzte megyénket.