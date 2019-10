Traktort vásárolnának, utakat és járdákat újítanának fel

Utakat újítanának fel, a temetőben járda épülne és traktort is vásárolna az önkormányzat – a Magyar Falu programra pályáztak. A sportpark építésére már elnyerték a támogatást – az eszközöket tavasszal telepítik.

A temető és belterületi utak felújítását, ezen kívül egy új traktor vásárlását is tervezi a mánfai önkormányzat – a Magyar Falu program keretében három pályázatot adtak be, összesen mintegy 27 millió forint támogatást igényelve.

A Peter dűlő, Árpád út, valamint az Óvoda utcai úttest egy szakaszának fejlesztését, felújítását, szilárd burkolattal történő ellátását tervezi a település. A beruházásra mintegy 10 millió forint támogatást igényeltek.

A közterületek karbantartására új traktort is vásárolnának, csaknem 14 millió forint értékben. A temető felújítását is tervezik – aszfaltburkolatú járdát építenének. Ezen kívül napelemes LED fényforrású kandeláberek telepítése is része a tervnek, a látogatók nagyobb biztonsága, könnyebb tájékozódása, és láthatósága érdekében. A beruházást mintegy 3,3 millió forint támogatásból tervezik megvalósítani.

Ha a pályázatok nyernek, jövőre indulhatnak az építkezések. Csakúgy, mint a sportpark kialakítása. Erre már elnyerte a támogatást az önkormányzat. Mint azt Takács Zsolt polgármester elmondta, a Fábián Béla utca 71. számú házzal szemközti, a buszváró melletti üres területre telepítik majd a fiatalok és idősebbek test­edzését egyaránt szolgáló eszközöket, várhatóan tavasszal.