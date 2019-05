Tréninget ajánlanak a még tapasztalatlan, kezdő motorosoknak

A megyében március végéig összesen 123 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Ezért a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti állománya idén is kiemelt figyelmet fordít a motorkerékpárosok ellenőrzésére.

A közlekedők a motoros rendőrök jelenlétére is számíthatnak a megye útjain, akiknek kiemelt feladatuk közé tartozik ezentúl a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, valamint a szabálysértők kiszűrésével a közlekedésbiztonság növelése.

Felhívták a figyelmet, hogy a motorkerékpáros balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a motorosok kellő odafigyeléssel közlekedjenek. Sokszor látni ugyanis, hogy levágják a kanyart, a záróvonalat átlépik, sőt sajnos nem ritka az egykerekező, elengedett kormánnyal közlekedő motoros látványa sem. Őket a közúti közlekedés védtelenjeinek tartják. Egy közlekedési baleset esetén a motorosoknál jóval nagyobb a súlyos sérülés veszélye, mint a személygépkocsit vezetőknél, hiszen testük szinte közvetlenül érintkezik a talajjal, őket nem védi karosszéria.

Sajti Dávid, gyakorlott motoros osztotta meg tapasztalatait.

– A balesetek túlnyomó része elkerülhető lenne, azonban sokan vannak, akik ahogy tehetik, rögtön a legerősebb, leggyorsabb motorral akarnak közlekedni. Tapasztalatból mondom, érdemes végigjárni a motoros ranglétrát. Magam is egy kis 50 köbcentissel kezdtem, és szépen lassan haladtam az egyre erősebb motorok felé. Főleg a tisztelet miatt, hiszen minél erősebb, annál jobban kell tisztelni az erejét. Ha nem tudja az ember kordában tartani, könnyen balesetet szenvedhet – mesélte Dávid.

– Szerencsére a térségben nagyon összetartó a motoros közösség, és rengeteg jó tréninget is tartanak, amin érdemes részt venni legalább egyszer. Sokan vannak úgy, hogy 20 éve motoroznak és azt gondolják, nekik nem lehet újat mutatni. Azonban ezeken a képzéseken az olyan veszélyes manővereket is gyakorolhatják, mint egy forgalmas úton való megfordulás – tudtuk meg Sajti Dávidtól.

Ezekre kell figyelni, ha kigurulnak

A balesetek megelőzése érdekében a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a motorozás megkezdése előtt mindenképpen ellenőrizni kell a gumik, felnik, állapotát, a fékeket és a világítást, valamint a kürtöt is, hogy működik-e. De természetesen a járművek ellenőrzése mellett nagyon fontos a vezető állapota, felkészültsége is. Valamint külön felhívják a motorosok figyelmét a megfelelő bukósisak és védőruházat viselésére, amelyek nagyobb védelmet nyújtanak egy baleset bekövetkezésekor. Májusban akár naponta változhatnak az időjárási viszonyok. A csapadék nagy mértékben befolyásolja a kerekek tapadását, és ezzel a közlekedés biztonságát is. Ezért javasolt, hogy esős időben a motorosok tartsanak nagyobb követési távolságot. Az útkereszteződéseket pedig mindenképpen fokozott figyelemmel közelítsék meg. Amennyiben elsőbbségük van, akkor is győződjenek meg arról, hogy azt megadják, és figyeljenek oda előzésnél, kanyarodásnál is.