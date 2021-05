Tucatnyi vállalkozás települhet majd a Komlón épülő iparterületre

Néhány éven belül csaknem egy tucat új vállalkozás népesítheti be a város új, Nagyrét utcai iparterületét – a közel fél hektáros parcellákra kiírt liciteljárás sikeresen zárult, kettő kivételével az összes telek befektetőre talált. A mintegy 15 hektáros terület infrastrukturális fejlesztése június végére befejeződik.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Június végére befejeződik a Nagyrét utcai iparterület fejlesztése, néhány éven belül pedig kilenc betelepülő cég már biztosan meg is kezdi itt a működését. A tizenegy, parcellánként mintegy 0,4 hektáros telekből a nemrég zajlott liciteljárás során kilenc befektetőre is talált – többek közt betonüzem, asztalosműhely és -üzem, logisztikai egység, háztartási gépek kereskedelmével foglalkozó cég, árufuvarozó is költözik majd a területre.

– Június végére készül el a Nagyrét utcai fejlesztés, a licitre azonban már áprilisban sor került, elősegítve, hogy a betelepülő vállalkozások részt tudjanak venni a telephely-fejlesztési pályázaton – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. Hozzátéve, hogy a beruházás – amelyre mintegy 410 millió forint támogatást nyert a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, és amelynek legfontosabb célja, hogy a Határ úti területtel együtt több száz új munkahely létesüljön az elkövetkező időben Komlón – ütemterv szerint halad.

A csaknem egy kilométeres útszakaszra hamarosan terítik az utolsó aszfaltszőnyeget, a közvilágítási hálózattal kapcsolatos munkálatok befejezése van még hátra, ezen kívül rézsűvédelem és járdaépítés zajlik még a befejezésig hátralévő hetekben.

A betelepülő cégek maximum hét évig – az uniós pályázat szerinti fenntartási idő alatt – bérlik a telkeket, a megállapodások szerint azt követően értékesíti majd részükre azokat az önkormányzat.

A betelepülő cégek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, de fizetik az iparűzési- és az építményadót is, növelve ezzel a város bevételeit.