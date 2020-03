Tudományos kutatással és méréssel támogatják az élsportolókat

Válogatott úszóknak, NB 1-es labdarúgóknak és kézilabdázóknak adnak felkészülési tanácsokat a PTE Sportbiológiai Tanszékén, dr. Atlasz Tamás vezetésével, aki nem utolsósorban a PTE Természettudományi Karán az év legtöbb publikációjáért járó egyik díját is elnyerte.

– Biológus a PTE TTK Sportintézetében?

– Igen, egy kicsit kakukktojásnak számítok, mert messze nincs versenyzői múltam, mint a kollégáimnak, de azért egykor igazolt asztaliteniszező voltam.

– Mit jelent a publikációs díj?

– Nemrégiben indították ezt az elismerést és évente a tudományos munkájáról legtöbb publikációt megjelentető senior, valamint junior oktató kapja meg. Az intézetünkből én a seniorok közt a tavalyi évben szerzett öt publikációval nyertem. Elsősorban népbetegségeket elemzek retinavizsgálatokkal, állatkísérletekkel, például a glaukóma vagy a diabétesz hatását a szemideghártyára.

– Állatkísérletekkel?

– Ez úgy történik, hogy erősen zsíros táp okozta 2. típusú diabéteszes egereket, patkányokat futtatunk és mérjük a terhelés vesére, idegrendszerre, látásra kifejtett hatásait.

– Miben segítenek a speciális műszerek?

– Edzésprotokollban vagyunk igen aktívak, a túledzést és a rossz irányba történő izomfejlesztéseket igyekszünk megakadályozni. Például a futópadon mérjük a légzésfunkciót, a szívműködést. Az egyik kollégám így válogatott párbajtőrözőt készít fel és rengeteget javított már a technikáján, az erőnlétén. A versenyzők itt alaposabban megismerhetik a saját szervezetüket, tudományosan, személyre szabottan tudhatják meg, hogy mire miként reagálnak.

– Nyitottak erre a versenyzők?

– Ez a kutatónak és a sportolónak is közös érdeke. És nem a jövő útja, hanem már a jelené. Napjainkban ugyanis nemcsak az a kérdés, hogy mennyit, hanem az is, hogy miként mozgunk. Emellett meg kell említenem, hogy nem csak versenyzőkkel, de hatékonyabb tömegsporttal, rekreációval, gyógytornával, gyógyúszással is foglalkozunk.

– Jár még focizni, pingpongozni?

– Ez az idő múlásával és a tudományos munkák számának növekedésével fordítottan arányos, vagyis egyre ritkábban. Ha jut egy kis időm rá, akkor inkább a lányaimmal vagyok. A nagyobbik, Lili pedig már táncolni jár és úszni, szóval most ő viszi tovább a családi sporthagyományokat.

Három évig New York-ban is dolgozott

Dr. Atlasz Tamás 1977-ben született Budapesten. 17 évet a fővárosban töltött, majd szentendrei lakos lett. A Kaffka Margit Gimnáziumban érettségizett, fogtechnikus végzettsége van, biológia-kémia szakon diplomázott a PTE-n 2003-ban. A Sportbiológiai Tanszéken tanít 2009 óta, ahol most tanszékvezető és a sporttudományi OTDK Szakmai Bizottságának egyik alelnöke. A doktori cím megszerzése után három évig New Yorkban dolgozott, felesége Alexandra biológus a PTE ÁOK-on. Lili lányuk (7) is az Egyesült Államokban született, másik gyermekük Emilia 3 esztendős.