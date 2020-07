Túl nagy a forróság? Menekülj a mecseki barlangokhoz!

Pécsett nem kell messzire menni, ha barlangászni szeretnénk. A belvárostól alig pár kilométerre a Tettyei mésztufa-barlangban a sárkánnyal is találkozhatunk, de pár kilométerrel arrébb, Abaligeten az asztmások is megpihenhetnek. Ugyanakkor, olyan barlangokat is találhatunk a Mecsekben, amik nem annyira látogatottak. Kalandra fel!

A nagy nyári hőség elől nemcsak a strandra lehet menekülni. A Mecsek tele van olyan érdekes és eldugott helyekkel, amik felfedezése nemcsak kihívás, hanem még hűsítő is lehet. Sorba vettünk pár érdekes barlangot! A „Pokol kapuja" A lusta túrázóknak ajánljuk a Tettyei Mésztufa-barlangot, ami több mit száztíz évvel ezelőtt vidámparkként is működött és ahol sárkányokkal ijesztgették a látogatókat. Akkoriban „Pokol kapujaként" gyorsan híre ment a látványosságnak. A sárkány legendája azonban napjainkban is lázban tartja a túrázókat. Sárkány legendája: Trió-barlang és Szuadó-barlang Ha már a sárkánynál tartunk, kiránduljunk Orfűre, ahol a Sárkány-kút egy-egy nagyobb eső, hóolvadás után mini gejzírként törhet elő. A mendemonda szerint a föld alatt egy sárkány lakott, aki a Mecsek barlangjaiban élt és az ott található vizekben fürdött. Morajlását egy-egy nagyobb eső után hallották a helyiek. Persze ennek van egy hétköznapibb magyarázata is, igaz az sokkal szürkébb és lehet nem tartaná ennyire lázban a helyieket. Ez pedig nem más, mint Orfű és Abaliget község elhelyezkedése. Hiszen a települések mészkő alapkőzeten vannak, ez alatt pedig kiterjedt barlangrendszer található. Trió- és Szuadó-barlang Ez a barlang a Pécsről Orfűre vezető út mellett, az erdőben található. Megközelítése egész pontosan kék kereszt turistajelzés mentén lehetséges. A barlang a Mecsek-hegység egyik legjelentősebb víznyelő- és harmadik legmélyebb barlangja (55 m). Pár száz méterrel arrébb található a Szuadó-barlang (54 m). Ezt is érdemes megtekinteni, igaz ezek nem kiépítettek, így csak kívülről érezhetjük meg a kiáramló 10 Celsius-fokos levegőt, vagy vezetett túrával a bátrabbak le is ereszkedhetnek a szűkös sötétségbe. Belülről ilyen: Büdöskúti vendégház és a környék barlangjai Egy kicsit könnyebb túra a Büdöskúti vendégház irányába található, töbrök, azaz mélyedések megközelítése. Ezen mélyedések alatt barlangok is húzódnak, melyeknek bejárata a felszínről is jól látszik. Gyerekekkel kifejezetten izgalmas ezeknek felkutatása. A környék nevezetesebb barlangjai a következők: Spriál-nyelő, Büdöskúti-zsomboly, Palermó-víznyelő, Köteles-zsomboly. Abaligeti cseppkő-barlang Itt ha sárkánnyal nem is, de denevérekkel találkozhatunk. Igaz, ők téli álmuk után kirepülnek. Ha pedig a barlangban pihennek, akkor sem tudjuk őket a hangunkkal felébreszteni, hiszen nem a mi hangszintünkön hallanak. Az mondjuk előfordulhat hogy a testhőnk megzavarhatja őket és felébrednek. Érdekesség, hogy Magyarországon 28 denevér faj él, ebből 25 a Mecsekben és a barlangokban is megtalálható A denevérek szerepe igen fontos Egy éjszaka alatt akár 10 ezer rovart is el tudnak pusztítani a közvetlen környezetünkben. És még egy jó hír: a tévhittel ellentétben, a denevér nem kap bele az ember hajába, hiszen nagyon jó ultrahangos detektoros érzékelőjük van, ezért ők már méterekről meglátják, hallják azt, hogy mi merre vagyunk. Magyarországon jelenleg 4150 barlangot tartanak nyilván, amik közül 40 a nagyközönség számára is bejárható. A Mecsekben egyébként 100 barlangról tudnak, de még mindig van olyan, amit nem fedeztek fel teljesen.