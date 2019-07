Túl sok az eb a szomszédban

A társasházakban tartott állatok száma egyre emelkedik, van olyan lakás, ahol hat kutya él. Rendszeres konfliktusforrás a szomszédok között, hogy ugat az eb a gazda távollétében.

Nemcsak a szomszédokat lehet őrületbe a kergetni a társasházi lakásban tartott kutyafalkával, az ebeknek sem túl jó, ha egy 40 négyzetméteres lakásban kell többedmagukkal leélniük az életüket. Több olyan levelet is kaptunk a közelmúltban, melyben olvasóink a nyaralás idejére otthon hagyott kutyák ugatását sérelmezik. De a levelek tanúsága szerint az sem ritka, hogy négy-öt nagytestű kutyát nevelnek egy lakásban.

– Három kutyát tartanak a szomszéd lakásban. Ha nincsenek otthon a gazdik, az ebek ugatnak, kaparják az ajtót, ez szinte elviselhetetlen! – írta egy felháborodott olvasónk. Hozzátette, az sem normális, hogy a kutyák levizelik a bejárati ajtó előtt lévő szőnyegeket, és száll a szőr a lépcsőházban.

A témában megkérdeztük Nagy Emilt, a Lakásszövetkezet és Társasházak Szövetségének baranyai elnökét.

– A lakások elsősorban nem a kutyáknak épültek. Ebben a témában van kúriai ítélet is, ami egyértelművé teszi, hogy a társasházaknak a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni az adott épületre vonatkozó előírásokat – tájékoztatta lapunkat Nagy Emil. – Az azért általánosságban elmondható, hogy kettőnél több kutya tartása nem tartozik hozzá a magánlakás használatához.

Adódik a kérdés, hogy mi a teendő, ha a SzMSz-ben meghatározták az ebtartásra vonatkozó szabályt, de a gazdi nem tesz eleget ennek. A válasz: ha az SzMSz-ben van arról határozat, hogy egy lakásban mennyi állatot lehet tartani és mégsem tartja ezt be a tulajdonos, akkor a területileg illetékes jegyzőhöz tud fordulni a panaszos lakó.

Elkobozhatják

Van egy általános kormányrendelet is, ami szabályozza, hogy négyzetméterenként mennyi kutya tartható egy lakásban. Ennek értelmében egy kistestű állatnak szüksége van legalább 10 négyzetméter, egy közepes testűnek 15 négyzetméter, egy nagytestűnek legalább 20 négyzetméter szabad mozgástérre. Más a helyzet viszont akkor, ha több kutyát tartunk egyszerre, ekkor ugyanis mindössze 6 négyzetméter hellyel kell számolni kisállatonként. Gondoljunk csak bele, ez egy 54 négyzetméteres lakás esetén akár 5–6 kutyát is jelenthet.bNem árt azonban tudni, ha több kutyát tart a tulajdonos, mint amennyinek kényelmes életteret tud biztosítani, az állatokat elkobozhatják tőle. Ha azon gondolkodunk, hogy új ebbel bővítjük a családunkat, azt se feledjük, hogy minden új kutyát be kell jelenteni a polgármesteri hivatalnál, és arról is tájékoztatni kell a hivatalt, ha az állat elpusztul.