Tűzoltóautók vonulnak fel a faluban

Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a településen a tűzoltónapot, idén erre július 13-án kerül sor.

A hagyományokhoz híven most is lesz főzőverseny, és amíg készülnek az ételek, színes programokon lehet szórakozni, lesz gyermekműsor, motoros bemutató és habparti is. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai közlekedés-biztonsági programot tartanak, aki pedig magával viszi a biciklijét, annak a helyszínen ingyen gravírozzák. És természetesen a tűzoltóautókat is kívül-belül meg lehet nézni.