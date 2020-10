Úgy tűnik, újabb baranyai városvezető kapta el a koronavírust

A Facebook-oldalán jelentette be Bíró Károly kozármislenyi polgármester, hogy koronavírusos lett.

Mint közösségi oldalán írta, „tünetmentes voltam, de a családomon belüli koronavírus-fertőzésre utaló tünetek miatt tegnap magánúton elvégeztettem az orr-garat mintás tesztet, ami pozitív eredményt mutatott. Erről tájékoztattuk a háziorvost, az illetékes népegészségügyet, jegyző asszonyt.”

Az közölte, hogy a tipikus tünetek – közepesen erős láz, száraz köhögés, levertség – mára már nála is jelentkeztek. Most várják a hivatalos tesztelést, addig is önkéntes karanténba vonult és otthonról dolgozik.

Korábban Riegl Gábor, Siklós első embere a közösségi oldalán szintén közleményben jelentette be betegségét.