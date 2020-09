Új helyekre kényszerültek a tanulóvezetők

Ahogy nemrég lapunk is megírta, sorompóval zárták le Pécsen, a Tüzér utcai felüljáró melletti egykori konténer-pályaudvart.

Az említett terület kedvelt volt a tanulóvezetők körében, akik – akár az oktatójukkal, akár csak a szüleikkel – rendszeresen oda jártak gyakorolni. Akkor az önkormányzatot is megkérdeztük, miért volt szükséges a lezárás. Válaszukban azt írták, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdona a terület, ennek értelmében aki eddig – például autós oktatásra – használta, az ezt a tevékenységet ott engedély és jogalap nélkül végezte. A társaság egyébként azt is megjegyezte, hogy a későbbiekben nyitott a terület bérbeadására.

A magyarázat tehát megvan, miért került oda sorompó, sok olvasónk mégis felháborodott a döntésen, amit jeleztek is szerkesztőségünk felé. Egyikük azt írta, hogy ő motorral járt oda, hogy megszerezze a rutint, másikuk pedig azt szerette, hogy az ott heverő gumikból parkolót lehetett építeni, és így tökéletesítette ezt a műveletet. Ez a lehetőség tehát már megszűnt, és jogosan merült fel a kérdés, hogy ezek után hol lehet gyakorolni.

A tanulóvezetőknek könnyű dolguk van, hiszen ahogy egy pécsi autósoktató lapunknak elmondta, több iskolának is van saját rutinpályája a megyeszékhelyen, ezért ők eddig sem használták a felüljáró melletti területet. A szakember a felmerült kérdés kapcsán azt is hozzátette, hogy ilyen rutinpálya van például az Expo Center mögött vagy Tüskésrét közelében is, ahol az iskolák tanulói elsajátíthatják a vezetés alapjait a gyakorlati órákon.

A felüljáró melletti területet azonban nemcsak azok használták, akik éppen hivatalos tanfolyamon vettek részt, hanem azok is, akik csak fel szerették volna frissíteni tudásukat, vagy kezdő vezetőként még szükségét érezték további gyakorlásnak. Az továbbra is nyitott kérdés, hogy ők hova mehetnek. Azok, akik ilyen helyzetben vannak, lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy például a nagyobb áruházak parkolóit tudják használni, természetesen csak akkor, ha már nincsenek sokan, vagy esetleg félreeső, csekély forgalmú útszakaszokra mennek ki gyakorolni.