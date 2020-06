Új helyre költözött a városi szolgálat Szigetváron

Felújítás miatt átmenetileg új helyre költözött a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat.

A hivatal új címen található meg, a Szigetvár, Dózsa György utca 5. szám alatt, a magtár felső szintjén. Ennek ellenére az ügyfélfogadás rendje és a telefonos, e-mailes elérhetőségek továbbra is változatlanok. Mint azt a város hivatalos internetes oldalán is közölték, a Jogpont-jogsegély szolgáltatás továbbra is igénybe vehető – előzetes időpont-egyeztetés után, a csütörtöki napokon – a Jogpontok projekt keretében megvalósuló ingyenes jogi tanácsadás, a munka világára kiterjedő tárgykörben. Az uniós forrásból finanszírozott szolgáltatás átmeneti új helyszíne: Zrínyi tér 1. – polgármesteri hivatal Kistanácskozó terme.

A Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítségnyújtás, illetve tanácsadás kapcsán is hívható a megadott telefonszámon. A témában további részletek a szolgálatnál vagy a város honlapján érhetőek el.