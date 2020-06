Új helyről segítik majd a családokat Vajszlón

Megkezdődött a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új központjának kivitelezése a településen.

A csaknem nyolcvanmillió forintos pályázat keretében egy teljesen új épületet húznak fel, a munkával a tervek szerint haladnak a szakemberek, már a tetőszerkezetnél tartanak. A beruházásra azért volt szükség, mert a régi központ a megnövekedett igények kielégítésére a jelenlegi leromlott állapota miatt már nem volt alkalmas, az új helyszín azonban már mindenben megfelel majd a hatékony működés követelményeinek.

A szolgálat kilenc település – Vajszló, Piskó, Hirics, Kórós, Lúzsok, Vejti, Zaláta, Kemse, valamint Páprád – közigazgatási területén lát el tevékenységet. Ahogy Horváth Istvántól, Vajszló polgármesterétől megtudtuk, a tervek szerint nappali ellátást is fognak majd biztosítani a rászorulóknak a most épülő központban, mert erre is nagy igény mutatkozik. A munkálatok tehát jó ütemben zajlanak, így őszre befejezhetik a kivitelezést.

Régóta tervben van a településen a piac megújítása is, amely szintén pályázati forrásból valósulhat meg. A polgármester elmondta, hogy a közbeszerzés sikeres volt, viszont szükséges lenne a pályázati összeg megemelése. Éppen ezért nemrég ráemelési kérelmet adtak be, jelenleg ennek eredményére várnak. A beruházás célja egy helyi termelői piac létrehozása, amely a friss, helyi és környékbeli termékek népszerűsítésével megerősítheti a térségben működő családi gazdaságokat.