Új játszótér épült a gyermekklinika udvarán

Most egy projekt keretében részben pályázati forrásból, részben adományokból vásárolták a fejlesztő játékokat a program három mentorházába Pécsre, Kaposvárra és Szekszárdra, melyeket a szabad levegőn helyeztek el. Kaposváron kifejezetten mozgáskorlátozott gyermekek számára a Napsugár Fejlesztő Központban, Szekszárdon a Balassa János Kórház udvarán, Pécsen pedig a Gyermekklinika udvarán. A három beruházás összesen 19 millió forintba került.

A pécsi játszótér ünnepélyes átadását szerda délután tartották, Decsi Tamás professzor, a PTE Gyermekgyógyászati Klinika vezetője, dr. Masszi György az alapítvány kuratóriumi elnöke és dr. Nagy Éva, az alapítvány munkatársa, projektvezető mutatta be a fejlesztést.

– Amikor lehetséges, próbáljuk a klinika udvarára kimozdítani a nem ágyhoz kötött gyerekeket. Egy kisebb játszótér már évtizedek óta a gyermekeink rendelkezésére áll – fogalmazott Decsi Tamás. – Ám amikor a közelmúltban lehetőséget kaptunk arra, hogy egy központi területre játszóteret álmodjunk, akkor örömmel csatlakoztunk a klinika egyik alapítványának elképzeléséhez.

A játékok fejlesztik a kicsik mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, kreativitását. A terület ütéscsillapító felülettel van ellátva, és a gyermekek biztonsága érdekében körbe van kerítve.

Kertvárosban is elkészült a játszótér

Elkészült Kertváros új játszótere is a Nagy Ferenc tér, a Szabó Ervin tér és a Tildy Zoltán utcák által lehatárolt területen. A több korosztályos játszótéren felnőttek és mozgáskorlátozottak számára kialakított játékelemek is vannak. Ezen kívül egy óvodások számára használható labdafogó hálóval ellátott műfüves focipálya is. A fejlesztést tegnap mutatta be Péterffy Attila polgármester és Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.