Új kerítést kap a helyi óvoda

Drótkerítés helyett biztonságosabb, szebb kerítése lesz a rózsafai óvodának.

A rózsafai önkormányzat is benyújtotta pályázatait a Magyar Falu Programra, nemrégiben az önkormányzati tulajdonú utak felújítására irányuló projektjük lett nyertes, most pedig a legújabb támogatói döntés alapján pedig az óvodaudvar fejlesztésére benyújtott pályázatuk részesült pozitív elbírálásban. Ennek köszönhetően az óvoda régi drótkerítése helyett a mai kor igényeit kielégítő kerítés épül majd, mely esztétikailag is szebbé teszi az óvoda környezetét, és a gyermekek magasabb fokú biztonságát is szolgálja.