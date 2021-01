Új körülményekhez kell igazodniuk az álláskeresőknek is

A koronavírus-járvány munkaerőpiacra gyakorolt hatása nemcsak az álláskeresők számának megugrásában mutatkozik meg, hanem az új munkahelyi gyakorlatok kialakulásában is. A toborzás, a beléptetés és a teljesítményértékelés is hosszú távon a virtuális térbe költözhet.

A tavalyi év gyökeres változásokat hozott a munkaerőpiacon. Itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy jelentősen megugrott a munkanélküliek száma – ami egyébként folyamatosan csökken a tavaszi mélypont óta –, hanem arról is, hogy a munkahelyi folyamatok változtak meg. Lényegében minden a virtuális térbe került át, a munkavégzés sok esetben otthonról zajlik, és ezekhez a változásokhoz a cégeknek is alkalmazkodni kell. Az álláskeresőknek is fel kell készülnie az új gyakorlatokra.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint megyénkben decemberben nagyjából 15 ezren kerestek állást – nők és férfiak közel azonos számban –, közülük csaknem 1300 pályakezdő, tehát olyan, akinek egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés munkatapasztalata van. Mindannyiuknak azzal kell számolni, hogy mind a munkakeresés, mind a beléptetés máshogy zajlik, mint ahogy megszokhatták.

Ahogy a K&H Bank elemzésében is írják, ezek eddig mind-mind a a személyes találkozásra fókuszáltak, a továbbiakban azonban ezeket enélkül is meg kell tudni valósítani. Az álláskeresők részéről tehát most talán a legfontosabb az alkalmazkodás és a kreativitás, de ez a cégekre is igaz. A közlemény kitér arra, hogy a munkaerő-felvételnél ki kell találni azokat az értékelési szempontokat, amelyek kiválthatják az első, személyes benyomást. Az új dolgozók beléptetésénél olyan digitális megoldásra van szükség, amivel jól átadhatók a cég értékei.

Az otthoni munkavégzés a munkahelyi kapcsolatokra is hatással van. Az eddig spontán, a munkahelyi konyhában, folyosón kialakult napi beszélgetések elmaradnak, ezért tudatosan kell erősíteni a kapcsolatokat – akár szervezett, munkaidőn túli programok ösztönzésével. A vezetők részéről pedig a bizalomra és az elvégzett feladatok minőségére épülő teljesítményértékelés lehet a cél.