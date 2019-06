Új lendületet kaphat immár a falusi élet is a CSOK miatt

Számos pontban enyhített a kormány a 2016-ban hatályba léptetett csokhoz képest a falusi csok feltételein. A július elsejétől igényelhető falusi csok célja, hogy a gyermeket nevelő és vállaló családok otthonteremtését elősegítse, valamint a gyermekvállalást is ösztönözni kívánják azzal, hogy a harmadik gyermek után általában kiemelt kedvezmények igényelhetőek. További cél a vidék népességmegtartó képességének javítása a falufejlesztési program részeként.

Baranya megyében 268 olyan település van, ahol igénybe vehető a falusi csok, az ingatlanok körét a kormány a külterületeken lévő tanyákkal és birtokközpontokkal is kibővítette. A legfontosabb, hogy csak lakásvásárlásra nem igényelhető támogatás, a falusi csok támogatás felét korszerűsítésre, bővítésre kell felhasználni. További előny, hogy ezeken a preferált kistelepüléseken, ha valaki a már meglévő lakását korszerűsíti, illetve bővíti, akkor ismételten igénybe veheti a csoktámogatást, függetlenül attól, hogy az ingatlan megvásárlásakor egyszer már ezt megkapta. Ebben az esetben egy gyermek esetén 300, kettőnél 1 millió 300 ezer, három gyermek esetén pedig ötmillió forint igényelhető.

A kérelmeket a járási hivatalokhoz 2022. június 30-ig benyújtani, a szerződésben vállaltakat, mint a lakáskorszerűsítést, három éven belül kell teljesíteni.

A megvásárolni kívánt ingatlan nagyságát és állapotát illetően szintén enyhítette a kormány a falusi csok esetében. Az eddig igényelhető csok esetében ugyanis meghatározták, hogy milyen ingatlant lehet a támogatásból vásárolni. A feltételek között van egyebek mellett az, hogy a házban legalább egy 12 négyzetméteres szoba, fürdőhelyiség, WC és főzőhelyiség legyen vezetékes villannyal, egyedi fűtéssel, vízzel és kiépített vagy egyedi szennyvízrendszerrel. A falusi csok esetében azonban vásárláskor ebből csupán kettőnek kell meglennie, a legalább 12 négyzetméter nagyságú szobának és fürdőhelyiségnek. Az összes jogszabályi feltételnél elég, ha a korszerűsítést, bővítést követően valósul meg.

Csökkenhet a jelzáloghitel

Július elsejétől a falusi csokhoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt kiterjesztik a két gyermeket vállaló családokra is. Ők is jogosultak lesznek 10 millió forintig kamattámogatott hitelre, a három gyermekesek pedig 15 millió forintra. Ugyancsak júliustól a jelzálog hitel csökkentési program keretében már a kétgyermekesek is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy jelzáloghitel tartozásukból egymillió forintot írhatnak le, míg a háromgyermekesek a harmadik gyermek megszületésekor már 4 millió forinttal csökkenthetik a tartozásuk összegét.

Ezeket a kérelmeket a járási hivatalok család- és lakástámogatási osztályához kell benyújtani július elsejét követően.