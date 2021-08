Két új mentőautó áll szolgálatba megyénkben

A mai napon vadonatúj mentőautót adtak át a mentőállomás szakemberei számára.

Az ünnepélyes átadón részt vett Dr. Őri László a Baranya megyei önkormányzat elnöke, Dr. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezetének igazgatója és Varga Gyula pécsi mentőtiszt.

– Az elmúlt hónapokban többször is jártam itt a mentőszolgálatnál, elsősorban a koronavírus járványhoz kapcsolódóan, amikor is a mentősök napi munkavégzését igyekeztünk támogatni. Most azonban egy örömteli pillanat keretében lehetünk itt, hiszen az elmúlt hetekben Baranya megyébe két új mentőautó érkezett, amely Pécsett illetve Komlón fog szolgálatot teljesíteni.– kezdte beszédét Dr. Őri László.

Országosan 2010 óta közel ezer új gépjármű állt forgalomba az Országos Mentőszolgálatnál. Ez megyénkben azt jelenti, hogy tíz év alatt 43, az elmúlt négy évben pedig 13 új mentőautó érkezett a különböző telephelyekre. Országosan 223 mentőállomásból több, mint 100 megújult vagy részben megújult az elmúlt tíz esztendőben. Külön örülünk annak, hogy országosan harminc, Baranyában pedig három új mentőállomás is létesült az elmúlt tíz évben, Pécsváradon, Sásdon és Szentlőrincen. – tudtuk meg Őri Lászlótól.

– Valóban ennyire fiatal mentőkocsi parkunk nem volt még az elmúlt évtizedekben, mint amilyen most van. Sikerült az elmúlt években olyan ütemben cserélni a gépjárműállományt, amelyek olyan modern eszközökkel és technikával vannak felszerelve, amik a vezetést és a közlekedésbiztonságot is nagyban segítik. A betegek gyógyítását pedig ma már olyan körülmények között tudjuk végezni, ami messze meghaladja azokat, amik emlékeinkben vannak a régi mentőautókról. Az új gépkocsikban sokkal több a hely, sokkal jobb a klimatizáltság. A jobb körülményeknek megfelelően magukat a betegeket is kényelmesebben tudjuk szállítani. – mondta el Dr. Buda Péter.

Őri László kiemelte továbbá, hogy a közeljövőben is azon dolgoznak majd, hogy a betegellátás legmagasabb szintű végzéséhez szükséges eszközállomány megújítása a következő időszakban is folytatódhasson.