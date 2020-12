Új nyomvonala lenne a megyeszékhelyen átvezető 6-os útnak?

Megosztja a pécsieket az az elképzelés, ami a megyeszékhelyen átvezető 6-os utat a jelenlegi nyomvonaláról délre helyezné át, a régi Kertváros északi felére; így tehermentesíteni lehetne a belvárost, de a fejlesztés rengeteg pénzbe kerülne, több ingatlant is érinthetne. A régi Kertváros családi házas övezeteiben élők pedig tartanának egy ilyen fejlesztéstől.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Pécsi-víz mentén található fejlesztési elgondolások kapcsán a város új főépítésze beszélt a hivatalos városi lapban nemrég arról, hogy a Tüskésréti út és az Északmegyer dűlő tartaléksávval rendelkező négysávos főúttá válhatna. Bár a baloldali városvezetés nagyokat hallgat az általunk felvetett kérdésekre, de a Pécs Településrendezési Tervében már „I. rendű közlekedési célú közterületként” szerepel az Északmegyer dűlő, illetve a jelenlegi útnál valamivel szélesebb terület.

A tervezett szabályozási vonal szerint mindez közel húsz telket is érintene, köztük pedig több ingatlant is keresztül vághatna – ez utóbbiak szinte mindegyike az Északmegyer dűlő északi felén található. A Siklósi úthoz közeledve azonban már a Jegenyés utcában és Tüskésréti út elején található házak, kereskedelmi egységek is a nyomvonal útjában lennének.

A Településrendezési Terv szerint a Siklósi úttól keletre az új út akár a Tüskésréti út alatt is haladhatna és a pécsi erőmű melletti Gomba utcába torkollna, onnan pedig a Mohácsi utat keresztezve jutna el az Üszögi útig, a nyugati elkerülőig.

A régi Kertvárosban élők közül azok, akik közel kerülnének a főúthoz, egyáltalán nem örülhetnek az elképzelésnek, hiszen akár ingatlanjuk értéke is csökkenhet, másrészt amennyiben a végleges tervek szerint is az új út a meglévő épületeket is érintené, akkor az további érdeksérelmekkel járna.

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, hogy ez az átépítés olyan volumenű munka, hogy kérdésessé teszi a megvalósítását, hogy honnan lehetne előteremteni erre ennyi pénzt. Mint mondta, talán reálisabb lenne a meglévő utak, csomópontok felújítására koncentrálni elsősorban.

A városházától is megkérdeztük, hogy szerintük mennyibe kerülne a munka, de nem reagáltak.