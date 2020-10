Új programokat kínál a múzeum

A pandémia a múzeumokat is új kihívások elé állította.

Az idei évben is megrendezik az évről évre egyre népszerűbb, immár 15. Múzeumok Őszi Fesztiválját, melynek mostani jelmondata: Távol is közel. A szeptember 28. és november 11. között futó országos eseménysorozattal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a pandémia a múzeumokat is új kihívások elé állította. A szervezők arra kíváncsiak, hogy az intézmények milyen megoldásokat, rugalmas válaszokat adhatnak a különböző váratlan helyzetekre, és hogy a múzeumok miként reflektáltak régen és most a különleges helyzetekre, illetve milyen programokkal, rendezvényekkel tudják ezt ma megjeleníteni a látogatóik számára.

Az országos programsorozatnak sok baranyai eseménye is lesz a következő hetekben. A megyeszékhelyről többek között a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont és a Janus Pannonius Múzeum is csatlakozott. Ezen kívül Hosszúhetényben, Komlón, Ófaluban, Sellyén és Szigetváron is lesznek rendezvények. Hosszúhetényben például a Márton-napi néphagyományokkal lehet megismerkedni november elején. A Szigetvári Zrínyi Várban is számos, a fesztiválhoz kapcsolódó programot tartanak majd, így például lesz rendhagyó tárlatvezetés a két Zrínyi életével és munkásságával kapcsolatban, vitézi bemutatóval fűszerezve, el lehet tölteni egy romantikus török estét Szulejmán szultán dzsámijában török zenével, édességkóstolóval, török kávéval és fátyoltánccal. De kihelyezett előadást is tartanak a szigetvári vár szervezésében a Siklósi Térségi Könyvtárban és a sellyei általános iskolában. Az események részleteit az oszifesztival.hu honlapon lehet megtekinteni.