Új rend: a honvédség is megjelenhet az utcákon

A vírushelyzet új fejleményeként a Magyar Honvédség a stratégiai cégek, vállalatok felügyeletét is átveszi.

Csütörtökön beszéltünk egy sürgősségi orvossal, aki megerősítette, hogy még mindig nagyon sokan járnak-kelnek a városban, utaznak a buszokon a legveszélyeztetettebb korosztályból.

Bár még nem mindenki veszi komolyan az óvintézkedéseket, egyre többen állnak például a boltokban már kétméteres távolságra egymástól, vagy húznak kesztyűt, maszkot saját, illetve mások egészségének védelme érdekében.

Mint az is ismert, a honvédelmi tárca vezetője bejelentette: a létfontosságú magyar vállalatoknál megjelennek a honvédelmi irányító csoportok, hogy mindenképpen biztosítsák a működésüket. Ezek között van a Tettye Forrásház Zrt. is, ahova csütörtökön meg is érkeztek a katonák és a katasztrófavédelem munkatársai. Az érintett baranyai cégek listája: MÁV Zrt., Volánbusz Zrt., Vasútegészségügyi Szolgáltató NKft., Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., “Antenna Hungária” Zrt., DRV Zrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Magyar Posta Zrt., Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., NKM Áramhálózati Kft., Magyar Villamos Művek Zrt., NKM Földgázhálózati Kft.

A Hauninál számos intézkedést vezettek be a dolgozók védelme érdekében. A Magyar Posta pedig felgyorsítja a nyugdíjak kifizetését, a tervek szerint az eredeti ütemezéshez képest 2-3 nappal rövidebb idő alatt kaphatják kézhez a jogosultak a járandóságot.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ajánlást fogalmazott meg az önkormányzatok részére az önkormányzati tulajdonú üzletek vonatkozásában. A járvány gyors vagy középtávú megállítása után az érintett vállalkozások számára szükséges a lehető leggyorsabb üzletnyitás, a vendégforgalom újraindítása. Mérlegelni szükséges, hogy a bérleti díjak megfizetésének szigorú kötelme milyen gazdasági hatást vált ki, az újraindulás vonatkozásában. Amennyiben tovább tart a járvány, úgy a cégek elveszíthetik a meglévő munkaerő-állományt, a bérleti díjakat is magába foglaló kötelezettségeiket sem tudják fizetni.

