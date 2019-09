Új szárnnyal bővült a mágocsi óvoda

Ünnepélyes keretek között adták át Mágocson a megújult Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde épületét augusztus 20-án.

A rendezvényen jelen volt és beszédet tartott többek között a Hargitai János, országgyűlési képviselő, valamint a Hőnig Mária, Mágocs polgármestere is.

A város önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma a beruházásra mintegy 222,15 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A beruházás keretében többek között megújult az óvoda épülete, emellett új bölcsődei szárnyat is építettek, valamint tornaszobával és megújult vizes­blokkal is bővült a létesítmény. Az új bölcsődei csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek tizennégy kisgyermek ellátását tudják biztosítják szeptembertől. Az óvoda átalakításával egyidejűleg megújult a főzőkonyha, az étkező és a dolgozói helyiségek. A gyermekek részére sószobát is kialakítottak.

A beruházásnak köszönhetően Mágocs Város Önkormányzata, újabb három fő számára teremt majd új munkahelyet. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás finanszírozásában.