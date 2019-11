Új szerb önkormányzat alakult a városban

A német és a horvát nemzetiségi önkormányzatok mellett most először szerb nemzetiségi önkormányzat is alakult Harkányban.

Bane Despotovic, a napokban megalakult szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, Harkányban nagyjából 50-re tehető a szerb nemzetiségű lakosok száma, ezt a közösséget szeretnék összefogni a programokkal.

Az összetartó közösség korábban a siklósi szerb nemzetiségi programokon vett részt, de most lehetőség adódott, hogy Harkányban is alakuljon nemzetiségi önkormányzat, így rendezvényeikkel ők is tudják ápolni a hagyományokat. Ezzel kapcsolatban az elnök elmondta, a sok harkányi esemény mellett új színfoltjai lehetnek a közösségük által szervezett programok, melyeket nemcsak a harkányi szerbeknek, hanem minden érdeklődőnek figyelmébe szeretnének ajánlani.

Az alakuló ülést megtartották, ahol Bane Despotovic elnök mellett Döme Réka és Paradzik Sandra kapott tagságot a szerb önkormányzatban.

– Felmérjük a lehetőségeinket, de vannak terveink, melyek között szerepel a gyerektáborok, illetve ha igény lenne rá, akkor a nyelvtanulás támogatása is – mondta Bane Despotovic.

Harkányban a német és a horvát nemzetiségek is aktívan részt vesznek a közösségi életben, támogatják, sőt részesei a város kulturális életének, rendezvényeinek, saját programjaik is vannak. Az iskolában a diákoknak is lehetőségük van németül, horvátul tanulni.