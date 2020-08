Új típusú parkolórendszert tesztelnek Pécsen

Pécsen két belvárosi iskolánál is „kiss & go” rendszerű parkolóhelyeket alakítottak ki, ezzel könnyítve meg az iskolakezdést. A megoldás jó a gyerekeknek, a szülőknek és a környezetnek, ha beválik az elképzelés, más pécsi iskoláknál is bevezethetik a rendszert.

„Kiss & go” rendszerű parkolóhelyeket alakítottak ki két belvárosi általános iskolánál, a Köztársaság téren és a Móricz Zsigmond körtéren. A Köztársaság Téri Általános Iskola északi oldalán hét, a Jókai Téri Általános Iskola északi oldalán három, déli oldalán négy ilyen parkolót jelölt ki a Biokom NKft.

A speciális várakozóhelyeket tábla és felfestés is jelzi. Az adott parkolóhelyeken a jelzések értelmében reggel 7 és 8, valamint 15 és 17 óra között, azaz az iskolai csúcsidőszakokban csak 3 percre lehet megállni. Amint azt a rendszer neve is jelzi: a megoldás lényege, hogy a gyerekek az autónál tudnak elbúcsúzni szüleiktől, így gyorsan felszabadul az adott parkolóhely. A gyerekek biztonságosan meg tudják közelíteni az intézményt, ezt célozza az is, hogy a Jókai iskola mindkét bejáratánál vannak ilyen parkolóhelyek. Annak érdekében, hogy a rossz idő se jelentsen akadályt, ahol kellett, kavicságyat alakított ki a Biokom NKft. a parkolók és a járda között.

– Nem csak milliárdos beruházás árán lehet okos megoldásokat alkalmazni a parkolásban, a „kiss & go” rendszernek véleményünk szerint számos előnye van – mondta Ruzsa Csaba alpolgármester, a kezdeményezés ötletgazdája. – Reményeink szerint gyorsabb és egyszerűbb lesz a parkolás, ami a szülők és a gyermekek életét is megkönnyíti. Az pedig, hogy kevesebben köröznek majd autóval parkolóhelyet keresve, csökkenti a károsanyag-kibocsátást, így tudunk javítani a város levegőjén is.

Az alpolgármester hozzátette: a mostani iskolakezdésig a fenti két iskolában vezették be ezt az új rendszert. Ám ha beválik, és jók lesznek a visszajelzések, akkor igyekszik az önkormányzat más, autóval nehezen megközelíthető iskoláknál is ezen a módon könnyíteni a csúcsidőszakokban a parkolási helyzeten.