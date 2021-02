Új utak kanyaroghatnak a kerékpárosok örömére

Mintegy 1400 kilométer kerékpárutat tervezhetnek meg idén az egész országban, megyénkben csaknem 70 kilométernyi új szakaszra számíthatunk. Addig is érdemes a már meglévő utakat használni, mert mindegyik szép tájra vezet el.

A kerékpárút-fejlesztések nagy hangsúlyt kaptak az elmúlt években megyénkben is, számos új szakaszt adtak át a két keréken közlekedőknek. Mind a Baranya Megyei Önkormányzat, mind pedig Nagy Csaba országgyűlési képviselő fejlesztési programjában kiemelt elemként jelennek meg az ilyen irányú beruházások, így a jövőben is számíthatunk hasonló projektekre. Ezt erősítette meg az a hír is, miszerint az országban összesen 1400, amíg a megyében csaknem 70 kilométer bicikliutat tervezhet meg az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Magyar Közút a megyei közgyűlésekkel közösen. Hamarosan a részletes térképek is megérkeznek, amelyek megmutatják, hogy hol futhatnak majd ezek a szakaszok, egyelőre azonban a meglévő vonalakon tekerhetünk, amelyek behálózzák az egész megyét.

A Dráva mentén a Három Folyó kerékpáros túraútvonal kanyarog, a szakaszt akár az ott kölcsönözhető elektromos biciklivel is megtehetjük. A Pécsről Remeteréten át Orfűig vezető út igazi kihívást jelent a két kerék szerelmeseinek, mégis rengeteg kiránduló használja csakúgy, mint a Kertvárosból Malomvölgyig, vagy éppen a pellérdi tavakig húzódó szakaszt.

A kerékpáros utakat szervező, pécsi székhelyű Helian utazási iroda kiemelte a megyeszékhelyen nemrég átadott utakat is, a biciklisek körében népszerű a Maléter Pál úti csomóponttól az EXPO centerig, illetve a Verseny utcán át a belvárosig, az uránvárosi végállomástól a Köztársaság térig tartó és a Budai Vám és Zsolnay Negyed között megépült kerékpárút – ezek alkalmasak a munkába járáshoz is.

– Mindenképpen fontos lenne, hogy Pécs minden irányból elérhető legyen kerékpárosbarát útvonalakon – emelte ki az utazási iroda. – Cserkút felé például csak a forgalmas 6-os úton tudjuk elhagyni a várost, de ugyanez a helyzet a keleti oldalon is. Állítólag tervezik egy Romonya felé kerülő kerékpárút kiépítését, de az is szóba került, hogy a felhagyott Pécs–Bátaszék vasútvonalon lehetne kialakítani a kerékpárutat. Annyi biztos, hogy egy keleti irányú útvonal szükséges, hogy Pécsvárad és Hosszúhetény is elérhető legyen kerékpárral az ingázók és kirándulók számára.

Hozzátették, dél felé is kéne egy kivezető bicikliút, és ahogy tudják, a Tüskésréten keresztül Nagyárpád felé terveznek ilyet. Ez azért is lényeges, mert a máriagyűdi zarándokutat kerékpáros útvonallá fejleszthetik a jövőben, amely a nagyárpádi szakaszhoz való csatlakozással vezetne egészen a megyeszékhelyig. Biciklire pattanni tehát a vírushelyzetben is érdemes, hiszen a sport és a friss levegő nemcsak a kedvünkre, hanem egészségünkre is jó hatással van.