Új üzemben folyhat majd a munka ezután

Már el is kezdték a munkát az ERFO kétújfalui üzemében a megváltozott munkaképességűek, ottjártunkkor speciális szigetelőanyagot csomagoltak.

Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára, Csizi Péter, a KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Csaba a térség országgyűlési képviselője és Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere nyitotta meg tegnap délelőtt az ERFO Nonprofit Kft. megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató új üzemét, a község polgármesteri hivatalának földszintjén.

Csizi Péter bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a három állami társaság több mint kilencezer, többségében megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat, munkavállalóik száma folyamatosan nő. A társaságok hazánkban 137 telephelyen vannak jelen és 167 üzemet működtetnek, éves szinten 22 millió terméket állítanak elő. Klózer Gyula felidézte, hogy az önkormányzat korábban stratégiai tervet készített a népességmegtartó erő növelése érdekében. Ez többek között a szociális és egészségügyi területet, a kultúrát, a sportot és az oktatást is magába foglalja, ennek volt része a megváltozott munkaképességűek helyi foglalkoztatásának megoldása is.

Nagy Csaba kiemelte a vidéki települések fejlesztésének fontosságát. Elmondta, hogy Kétújfalu tekintetében megújul az óvoda, az önkormányzat épülete, a tornacsarnok, műfüves focipályát is telepítenek a községben, orvosi műszereket szereznek be, megújult a közösségi tér az egyházak vonatkozásában és folyamatban van a falut Hobollal összekötő út felújítása is.

Fülöp Attila hangsúlyozta, hogy hazánkban 10 éve a munka a kiinduló alapja a társadalom és a gazdaság építésének.

– Minden munkahelynek ugyanolyan értéke van. A Kétújfaluban létrejött beruházás eredményeképpen húszan elkezdték a munkát, év végére várhatóan negyvenen lesznek. Ez éppolyan értékes, mint máshol egy multinacionális cég nagyberuházása – fogalmazott az államtitkár. – Az üzem megnyitása egyben az egész országnak szóló üzenet is.

Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke néhány fontos adatra hívta fel a figyelmet: a kormány gazdaságvédelmi akciótervének köszönhetően a mai napig több mint 3700 munkahely megtartása valósult meg, s több mint 800 millió forint támogatást kaptak a cégek a munkahelyek megtartásához megyénkben. Mint ismeretes, az egyik fontos cél a munkahelyek megtartása, a másik pedig az, hogy annyi munkahely legyen létrehozva, amennyi a vírus miatt megszűnt.

Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja úgy fogalmazott, hogy az állam, az önkormányzatok és a gazdasági szereplők együttműködése kiemelten fontos ebben a nehéz időszakban, amikor újraépítjük a gazdaságot. A kapcsolódó beruházás alapján is jól látszik, hogy összefogással, állami forrás biztosításával új munkahelyeket lehet teremteni.