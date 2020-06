Újabb állati kívánságokat teljesítettünk

Az állatkerttel kapcsolatos két kívánság is érkezett a szerkesztőségünkbe a gyereknapi felhívásunkra.

Burányi Gergő, bár még most sem túl nagy, pici kora óta állatgondozó szeretne lenni. Minden vágya az volt, hogy az állatkertben megismerkedjen az állatgondozók munkájával. A 7 éves Saly Ébert Léna szintén régóta rendkívüli érdeklődést mutat az állatok iránt. Az évek során ez a gyógyítási szándékkal bővült. Rengeteg állatos, állatorvosos könyvet olvas, ismeretterjesztőket néz, s mint elárulta, kedvenc állata a láma. Az ő kívánsága az volt, hogy egy nap elkísérhesse az állatkerti állatorvost, miközben az állatokat viziteli, gyógyítja.

A kéréseket továbbítottuk a Pécsi Állatkert felé, amelynek igazgatója nagy örömmel ajánlta fel az intézmény segítségét, így tegnap mindkét gyermek felejthetetlen órákat tölthetett az állatkertben, egy nem mindennapi séta, illetve ismeretterjesztő program keretében.

A megbeszélt időpontra, amikor is Andricz Bertold, a Pécsi Állatkert szakmai igazgatóhelyettese várt bennünket, mindkét gyermek izgatottan érkezett. Léna megnézhette az állatorvosi rendelőt, miközben kísérőnk arról mesélt a lánynak, hogy a beavatkozások előtt melyik állatot hogyan tudják elaltatni, vagy vért venni tőle. Ezután az egyik állatgondozóval Bonifáchoz és Donkához, a fókákhoz vitt az első utunk. Gergő meg is etethette Bonifácot, aki már türelmetlenül várta a finom heringfalatokat. Később szurikátát és ormányos medvét is etethetett a kisfiú, illetve – kicsit messzebbről – az oroszlán falatozását is végignézhette. Gergő azt is megtudta, hogy az állatgondozónak fontos szerepe van abban is, hogy az állatokkal történő mindennapi találkozásokkor tapasztalt viselkedésükből, állapotukból minél korábban észrevegyék a betegségre utaló jeleket.

Léna mindeközben a tigrispiton vizsgálatát nézhette meg, illetve nagy élmény volt az arapapagájokkal való találkozás is, az állatorvosnak ugyanis összesen héttől kellett vért vennie. A papagájok persze nem hagyták szó nélkül a vizitet, nemcsak saját nyelvükön, hanem emberi nyelven is szólítgatták a vendégeiket.