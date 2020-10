Újabb elterelő hadműveletbe kezdett a baloldali városvezetés Pécsen – véli a Fidesz

Közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a pécsi Fidesz-frakció a Kaposváron nemrég elkezdődött Volvo-buszbeszerzéssel kapcsolatos büntetőper kapcsán, amelyet alább teljes terjedelmében közlünk.

„Újabb elterelő hadműveletbe kezdett a baloldali városvezetés Pécsett

Elvünk, hogy folyamatban lévő peres eljárásokkal kapcsolatban nem foglalunk állást, azonban ma megdöbbenve értesültünk a sajtóból arról, hogy a pécsi Volvo-buszbeszerzés körüli büntetőügyben, amiben még az előző (!) városvezetés tett feljelentést és több ügy is folyamatban van máig: Péterffy Attila személyes tanácsadója, barátja, „az átvilágítási bohózat” több millió közforinttal jutalmazott megbízottja látja el az elsőrendű vádlott védői feladatait. Védence pedig az első adandó alkalommal pécsi fideszes politikusokat, köztiszteletben álló egyetemi tanárt és közgazdászt rágalmaz meg, kever gyanúba és vádol meg alaptalanul.

Arra következtetünk ebből, hogy a baloldali politikai érdekcsoportok olyan koncepciós kirakatpert próbálnak összegyúrni és felépíteni, amely évekig kitart majd, és állandó témát szolgáltat a baloldali lakájmédia számára, amely így már akadálytalanul rágalmazhatja a jobboldal politikusait, szereplőit, de akár egyetemi tanárt is.

Újabb lejárató és elterelő akciónak tartjuk ezt az álságos és aljas politikai támadást, amivel palástolni akarja Pécs új városvezetése a semmittevést; azt, hogy egy év alatt semmit nem tudtak letenni az asztalra Pécs érdekében csak egy vurstlit és egy óriáskereket.

Arra volt idejük, hogy a járvány és a válság ellenére milliókkal emeljék meg saját embereik fizetését; milliókért fogadjanak fel budapesti „tanácsadókat”; több tízmilliós megbízásokat adjanak Bodnár Imrének és barátainak; és trükkök százait vessék be, hogy továbbra is megtévesszék és becsapják a pécsieket, ahogy tették azt a kampányban is.

Arra is volt idejük, hogy mindeközben tartsák a markukat és elfogadják a magyar kormány 30 milliárdos támogatását, amely idén érkezett a városba, vagy született róla kormánydöntés.

Visszautasítjuk a balliberális városvezetés aljas ármánykodását, trükkjeit és felszólítjuk Péterffy Attilát, hogy elterelő hadműveletek helyett kezdjen el végre dolgozni Pécsért és a pécsiekért, a boszorkányüldözést pedig azonnal hagyja abba.”

Pécsi Fidesz-frakció