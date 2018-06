Újabb gyógyszerfejlesztés a pécsi egyetemen

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt és az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara és Általános Orvostudományi Kara, valamint a Pannon Egyetem Mérnöki Kara új szintetikus kismolekulák tervezését és vizsgálatát tűzte ki célul.

A projekt megvalósítása során kifejlesztett hatóanyagok a sejtek energiatermeléséért felelős sejtalkotóelem (mitokondrium) adekvát működésének megtartását célozzák különféle stressz szituációk esetén. A legígéretesebb molekulák hatását szívelégtelenség és a kontrollálatlan gyulladásos folyamatok (szeptikus sokk) során fogják tesztelni.

A mitokondriumot célzó gyógyszeres kezelés rendkívül ígéretes kezelési lehetőség lehet a már említett kórképekben (szívelégtelenség, szeptikus sokk) és jelentősen csökkenthetik az azokban észlelhető igen magas halálozási arányt is. A fejlesztés kiindulási pontját képező egyes vegyületek, melyek már maguk is rendelkeznek bizonyos mitokondriális védő hatásokkal, szívelégtelenségben szenvedő betegek esetében előnyös hatásúnak bizonyultak a projektben résztvevő intézetek által végzett, jelenleg publikálás alatt álló vizsgálatok eredményei alapján. Ezen vizsgálatok során a szakemberek előállítottak egy olyan szintetikus kismolekulát, amely állatkísérletben nemcsak megállítja, de bizonyos paraméterek tekintetében vissza is fordítja a szívelégtelenség folyamatát, ami az eddig vizsgált hatóanyagokkal összehasonlítva egyedülálló hatásnak mondható.

Emellett a rezveratrol, amely egy, a szőlőben és vörösborban megtalálható vegyület (természetes polifenol) és számos hatása mellett a mitokondriumok védelmében is szerepet játszik, humán klinikai vizsgálatban javította szívelégtelen betegek szívének állapotát.

A projekt keretében azonban ezeknél a hatóanyagoknál célzottabb és hatékonyabb mitokondrium védő hatással bíró vegyületek kifejlesztése a cél. A projekt eredményeként nemcsak új gyógyszer-jelölt molekulák jöhetnek létre, hanem egy olyan, több tudományterületet érintő stratégiai műhely is kialakulhat, amely hazai és nemzetközi pályázatokban sikeresen szerepelhet, és lehetőséget biztosít nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő csatlakozásra is.