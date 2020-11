Újabb igazgató hagyja ott a pécsi balliberális rezsimet

A Pécsi Állatkert vezetője úgy távozik, hogy közben pénzügyileg stabillá tette a létesítményt, így felkészülten várták az újabb bezárást.

Miután több igazgató, középvezető távozott már posztjáról – legutóbb a színház igazgatója jelentette be, hogy nem indul újra az igazgatói székért –, ezúttal a Pécsi Állatkert vezetője mondott le. Siptár Dávid 2016 óta vezette az intézményt, bár eleinte érték támadások, de a baloldali körökben is elismerték azt a munkát, amit a mecsekoldali létesítményért tett.

– Több különböző dolog miatt távozok, de összességében személyes indíttatásból

– mondta szűkszavúan Siptár Dávid. Az igazgató még december elejéig marad a posztján, azt követően jelenlegi helyettese látja el ideiglenesen a feladatot addig, amíg nem döntenek a végleges igazgató kinevezéséről.

A leköszönő igazgató arról már részletesebben mesélt, hogy a nehéz tavaszi időszak után – amikor látogatói bevételek nélkül az állatok ellátása is veszélybe került – az újabb, őszi bezárást már felkészültebben tudták várni. Ismert, március 15-én lakat került a létesítményre, ám pécsi, baranyai, valamint a megyén túlról érkező segítségeknek köszönhetően végül átvészelték a nehéz időszakot.

– Egyrészt az idei évben, amikor nyitva voltunk, hét százalékkal több látogatónk volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban, jobban alakultak tehát a számaink, nyilván ebben benne van az is, hogy erősebb volt a belföldi turizmus. Másrészt a kiadásainkat több mint negyven millió forinttal tudtuk csökkenteni, s bár a bevételeink is csökkentek, még így is nagyjából 30 millió forint áll az állatkert rendelkezésére – mondta. A pénzügyi helyzetükön nagyot javított az is, hogy rengeteg adományt, takarmányt kaptak, így ezekre kevesebbet kellett költeniük.

Siptár azt is elmondta, hogy immár vannak olyan gazdaságvédelmi intézkedések is a kormány részéről, amelyek érintik az állatkerteket is, így például a bérkompenzáció, vagy a szociális adómentesség is hatalmas segítséget nyújt számukra. Úgy véli, a napi működés már nem lesz kérdéses a következő időszakban.

Félreállították volna?

Az online konzultáción szóba került az állatkert igazgatói pályázatának kiírása is, amivel kapcsolatban Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes lenne a baloldali városvezetésnek a posztra érkező pályázatok bírálóbizottságba delegálnia a saját alpolgármesterét, Bognár Szilviát (DK) is, hiszen kulturális alpolgármesterként az állatkert az ő hatásköre lenne. (Úgy tudjuk, hogy az eredeti elképzelés szerint egy másik DK-s, Auth István neve viszont szerepelt a bizottsági tagok között.)

Mint az köztudott, Bognár Szilvia többször is határozott szakmai véleményt fogalmazott meg a hozzá tartozó területek kapcsán, amit pedig nyíltan fel is vállalt a baloldali városvezetésben.

Mindenesetre a Fidesz-frakció közleményben mondott köszönetet Siptár Dávidnak, akinek vezetése alatt – mint írták – idén „a kényszerű bezárás és a városvezetés elutasító magatartása ellenére is sikerült talpon maradni, és egy soha nem látott közösséget formálva, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg megerősödve kijutni a bajból”.