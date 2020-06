Újabb kívánság teljesült: elvarázsolták Marcit

Hétfőn délelőtt újabb gyereknapi kívánságot teljesítettünk, ezúttal Burányi Marci kérésének sikerült eleget tennünk.

Mint olvasóink tudják, a Dunántúli Napló és a bama.hu szerkesztősége a tavalyihoz hasonlóan az idén is arra vállalkozott, hogy gyereknap alkalmából teljesítjük a legszerencsésebb baranyai gyerekek kívánságait. Szluka Bernadett levelében 12 éves nagyfia, Marci kívánságát tolmácsolta: ő egy bűvésszel találkozna és beszélgetne, szabadidejében ugyanis bűvész­trükkök tanulásával és kipróbálásával foglalkozik.

Mi Kalányos Richárd pécsi bűvészt kértük meg, segítsen Marci álmát megvalósítani. A mindössze 18 éves bűvészről – más néven Richard Davidsonról – korábban lapunkban is olvashattak. Ricsi azonban még nagyobb örömet szeretett volna szerezni, és maga mellé még két bűvészt is beszervezett, így tegnap délelőtt Fülöp Gyula „Gyula bácsi”, Horváth Barnabás „Optimus” is várta Marcit és családját a szerkesztőségben. Mint kiderült, Ricsi korábban találkozott már a Burányi családdal, akkor viszont nem trükközött, hanem íjászkodott. A hangulat tehát hamar feloldódott, Marci pedig elmondta, imádja nézni a bűvésztrükköket, kedvence is van, sőt, ő maga is tud már pár mutatványt.

Kezdetnek Gyula bácsi bűvölt el mindenkit a látványos kötéltrükkjeivel, amellyel egyébként évekkel ezelőtt Prágában európai bajnok is lett. Hiába ültünk mellette és figyeltük árgus szemekkel a kezeit, nem jöttünk rá, hogyan tudja egy szempillantás alatt összekuszálni, majd kibogozni a teljesen hétköznapi – vagy annak tűnő – köteleket.

Optimus hihetetlen kártyatrükköket mutatott Marcinak, és egyet meg is tanított a fiúnak. Ricsi előadását szintén tátott szájjal figyeltük, a bűvész ugyanis nemcsak a varázsláshoz, hanem a szórakoztatáshoz is kiválóan ért, show-elemeket is bevetett, hogy lenyűgözze a közönséget. Persze nemcsak Marci, hanem a családja és kollégáink is csillogó szemekkel figyelték a mutatványokat, amellyel mi is kaptunk egy szeletet a gyereknapból, illetve az ebből az alkalomból szervezett meglepetésből.