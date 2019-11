Újabb milliókat nyert most a múzeum

Kétmillió forintból szerezhet be új bútorokat, információs tablókat a természettudományi gyűjtemény részére a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, sikeres pályázatának köszönhetően. A jövő év sem telik el tehát fejlesztés nélkül.

Az elmúlt esztendőkben tucatnyi projekt során felújították többek között a gyermekkönyvtárat, a bányászati gyűjteményt és a régi idők iskoláját felidéző élménypedagógiai tantermet alakítottak ki. A következő lépcső a természettudományi gyűjtemény mecseki földtörténettel és őslénytannal foglalkozó részlegének modernizálása lesz.

– Az intézmény idén is sikeresen szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kubinyi Ágoston Programban. Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek, amiből az épület emeletén lévő állandó kiállítást fogják felfrissíteni: új bútorokat és információs tablókat szereznek be – közölte Polics József, Komló polgármestere. A többek között jégkorszaki mamutagyart és a híres komlosaurus-lábnyomot is bemutató tárlat játékos elemekkel és rejtett kincsekkel is gazdagodik majd.

A polgármester kiemelte, egymás után ötödször nyert Komló a Kubinyi programban, összesen már több mint tízmillió forintot költhettek a könyvtárra csak ennek köszönhetően. – Ehhez adódik a többi hazai és uniós pályázat és a saját forrásaink. Kis lépésekben, de az épület minden részének felújítására sor kerül – büszkélkedett Polics József. Külön hangsúlyozva az intézmény munkatársainak a szerepét – az ő munkájuk ugyanis nélkülözhetetlen volt ezeknek a pályázatoknak az elnyeréséhez és sikeres lebonyolításához.

A felújítás várhatóan jövő tavasszal kezdődik, a múzeumi gyűjtemény folyamatosan látogatható marad.