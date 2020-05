Újabb négy lakást kaphatnak a fiatalok Bólyban

Újabb négy, fiataloknak szánt lakás készült el az Itthon Bólyban program részeként – a leendő lakókat pályázat útján választja ki az önkormányzat. Cél az ifjúság helyben tartása, illetve a városban való letelepedésük elősegítése.

Újabb négy lakás készült el az Itthon Bólyban Program keretében – mint ismeretes, ezekben a pályázati támogatás segítségével kialakított modern otthonokban bérleti díj nélkül, a rezsi, illetve a közös költség megfizetésével lakhatnak két éven keresztül a beköltöző fiatalok.

Az első négy, helyi építész által megálmodott és helyi kivitelező által létrehozott 55-60 négyzetméter körüli, konyhával, gépekkel felszerelt, bútorokkal berendezett lakást – amelyek a Hunyadi utcában, a hajdani kollégium épületében kaptak helyet – tavaly szeptemberben adta át a beköltöző fiataloknak az önkormányzat.

Mostanra a Rákóczi utca 32. szám alatt kialakított újabb négy lakás is elkészült: ezek műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi eljárás most van folyamatban – tudtuk meg Hárs Józseftől, Bóly polgármesterétől.

A leendő lakókat ezúttal is pályázati úton választja ki az önkormányzat – a beadványokat május 18-án éjfélig fogadják. Tavaly a Hunyadi utcai otthonokra 22 igénylés futott be, várható, hogy a Rákóczi utcai ingatlanok iránt is nagy lesz az érdeklődés.

Csakúgy, mint az első négy lakás esetében, a lakhatási támogatásra pályázók közül az elbíráláskor ezúttal is előnyt élveznek a helybeliek, illetve a Bólyban dolgozók, a gyermeket nevelő házaspárok, valamint azok, akik hiányszakmaként meghatározott végzettséggel rendelkeznek és olyan munkakörben dolgoznak a városban. Kritérium ezúttal is, hogy a pályázó közösségi célú, elsősorban a bólyi fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó önkéntes tevékenységet is vállaljon.