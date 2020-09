Újabb sportpálya építése kezdődött Komlón

A szilvásihoz hasonló, többféle labdajátékra alkalmas pálya építése vette kezdetét a körtvélyesi városrészben – a munkaterületet a napokban adták át a kivitelezőnek.

Az elavult, balesetveszélyes bitumenes pálya helyét egy modern, a 21. századi követelményeknek megfelelő rekortánborítású sportpálya veszi át, a beruházás eredményeként.

Mint ismeretes, a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjának keretében épülhet meg Körtvélyesben a 22×42 méteres pálya – a költségek 70 százalékát pályázati támogatásból fedezik, a fennmaradó 30 százalékot helyi források biztosítják. A beruházás során az egykori bitumenes pálya környezete is átalakul. A tervek szerint egy fásított ligetes rész kialakításával újabb kulturált szabadidő eltöltésére és sportolásra alkalmas területtel gazdagodhat a város. Az új létesítmény szervesen kapcsolódhat a három évvel ezelőtt megépített szabadtéri edzőparkhoz és a 200 méteres, rekortánborítású futópályához.

A város évek óta szélesíti a szabadtéri sportolás lehetőségeit: elkészült több kültéri edzőpark, felnőtt játszótér, futópálya és rekortánborítású sportpálya is. Hamarosan pedig egy görpark is épül a belvárosban – mint ismeretes, a fejlesztésre pályázati támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a sportági szakszövetség által meghirdetett pályázaton Komló. Cél, hogy a gördeszkások és a görkorcsolyázók közösséget építve, kulturált körülmények között űzhessék kedvenc sportágukat. A parkot este is használhatják majd, ezt a napelemes közvilágítás teszi lehetővé, a komfortot pedig padok és szeméttárolók biztosítják. A beruházásnak az eszközfejlesztés is része, így 15 gördeszka is a sportot kedvelők rendelkezésére áll majd.

