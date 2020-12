Újabb támogatás jön Komlónak a milliárdos fejlesztések után

A 3,5 milliárd forintos fejlesztési támogatás után, a komlói önkormányzat további 175 milliós támogatást kapott a kormánydöntés következtében – közölte pénteken Polics József polgármester és Hoppál Péter parlamenti képviselő közös sajtótájékoztatón. Pénzügyileg a legeredményesebb évet zárja a város.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A rendszerváltás után a város történetének egyik legnagyobb fejlesztési csomagjának hátteréről szólva Hoppál Péter (Fidesz-KNDP) a térség parlamenti képviselője elmondta, a korábbi esztendőkben és most is azért dolgoztak Polics József (Fidesz-KDNP) polgármesterrel, hogy Komlónak minél több forrást tudjanak lehívni, idén pedig sikerült elérni, hogy a kormány négy fejlesztési programhoz járuljon hozzá 3,5 milliárd forinttal. Ez az elmúlt harminc év legnagyobb, egyedi kormánydöntésen alapuló támogatása – emelte ki.

Hoppál Péter kitért egy újabb, a városnak megítélt kormányzati támogatásra is, amelyet a helyi buszközlekedés finanszírozására kaptak; ez pedig további 175 millió forintot jelent.

Polics József a megítélt összeg nagyságrendjét érzékeltetve elmondta, hogy Komlónak egy évre szóló működési költségvetése 3,8-4 milliárd forint között alakul, és majdnem ennek megfelelő pénz érkezett. Pénzügyileg a legeredményesebb évet zárják – mondta.

Régóta váratott már magára a Zobákpusztától Kökönyösig tartó bétai elkerülő út fejlesztése is, amelynek köszönhetően a kőbányából követ szállító kamionok kikerülhetik a belvárost Gesztenyés felé, de immár az a lehetőség is kézzelfogható közelségbe került, hogy a bányából közvetlenül az új útra térjenek rá a teherautók. A hat kilométer hosszú elkerülőnek pedig a Bajcsy-Zsilinszky utcára is lesz egy leágazása. Erre a munkára 1,6 milliárdot áldozhatnak.

– A Mecsekjánositól Kisbattyánba vezető, évtizedek óta rossz állapotban lévő, mindössze csak toldozgatott útszakasz rekonstrukcióra, az itteni csapadékelvezetés megoldására, a buszmegállók, buszöblök rendezésére 325 milliós kormányzati támogatás érkezett. Ezt a felújítást saját forrásból nem tudták volna megoldani

– mondta Polics József.

A kulturális élet szereplőinek pedig igencsak jó hír, hogy a Komlói Színház és a Közösségek Háza közötti területen új kulturális szervezetek, csoportok számára hoznak létre egy új, többszintes létesítményt 635 millió forintból, amelyben például kamaraszínháznak is lesz helye.

– A Komlói Amatőr Színházi találkozó, vagy éppen a Hét Domb Filmfesztivál kikövetelte megfelelő infrastruktúrát – fogalmazott a városvezető.

Mindezeken túl a város legkülönlegesebb tárlata is kiteljesedhet: 900 milliót áldozhatnak a József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztésére, a múzeum tetőterében kialakítandó, a 21. századi elvárásoknak megfelelő Dinó-projektre. A turisztikai vonzerőt erősítő cél az, hogy a bányászati tevékenységből származó különleges, földtörténeti emlékeket, dinoszaurusz leleteket bemutassák, hiszen a Komlószaurusz névre hallgató őshüllő lábnyomait is a környéken fedezték fel. Bíznak abban, hogy a Mecsek szívében megbújó város idegenforgalmán is lendítenek ezzel.

Összességében azzal számolnak, hogy a tervezések, a közbeszerzési eljárások lefolytatása után még akár idén is elindulhatnak a kivitelezések.