Újabb tudós mondta a gyorstesztekről: náthát is jelezhetnek

Egyetemi szakemberek szerint „nemcsak kidobott pénz, de hamis biztonságérzetet is nyújt a vizsgált személyeknek a gyorsteszt”, Kozármisleny polgármestere továbbra is ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy van értelme tesztelni.

Bíró Károly polgármesternek azért is lényeges igazolnia a tesztelés fontosságát, mert több mint 20 milliót költött el erre a célra. Az orvosi végzettséggel nem rendelkező politikus a tudósokkal szemben foglalt állást eddig is, és a balliberális sajtónak két pozitív esetről be is számolt. Lapunk úgy tudja, hogy egyiküknél sem igazolta a betegséget a klinikai, úgynevezett PCR-teszt.

Mindezek mellett Kovács L. Gábor professzor, neuroendokrinológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont alapító elnöke, az MTA Doktori Tanács elnöke és Falus András biológus, immunológus, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa egy közös, az MTA oldalán megjelent cikkben pedig a döntéshozók figyelmét hívta fel a gyorstesztekkel kapcsolatos orvosi tényekre.

Lényeges kérdés a gyorsteszt­eknél a vírus ellen a szervezetünk által termelt antitestek (IgM, IgG) kimutatása. Ezzel kapcsolatban viszont leszögezik, nem minden fertőzött szervezetben vannak jelen, előfordul, hogy bizonyos betegeknél nem is termelődnek antitestek.

Felteszik azt a kérdést is, hogy „specifikusak-e a jelenlegi tesztrendszerek a SARS-CoV-2 vírus ellen a megfertőzött betegben termelődő antitestek kimutatására? Sajnos nem teljesen. Ismerünk legalább további két koronavírust, amelyek közönséges náthát okoznak, és akár 1-2 évig is kimutatható az ellenük termelt IgG ellen­anyag a betegben. Ezek az antitestek nagyon hasonlóan viselkednek, mint a SARS-CoV-2 ellen termelt antitestek” – írják, hozzátéve: „szögezzük le, hogy a SARS-CoV-2 elleni antitestek kimutatásában semmiféle szakmai indoka nincs annak, hogy a drágább, pontatlanabb, és nem szakemberek által elvégezhető gyorstesztet részesítsük előnyben”.

A vírus még most is itt kering köztünk

Elkészült az első magyar ge­nomikai járványelemzés – erről számoltak be a minap a PTE virológusai a közösségi oldalukon. Azt vizsgálták meg, hogy a járvány első hónapjának végén, a korlátozó intézkedések bevezetésekor mi zajlott az országban. Több hazai kutatóműhellyel együttműködve kiderült, hogy többszörösen, párhuzamosan hurcolták be a vírust Magyarországra, főként Európából.

Mint írták, szerencsés időzítés volt a teljes közép-európai régióban a korlátozó intézkedések bevezetése, ami jó eséllyel hozzájárult ahhoz, hogy nem lett nagyobb terjedési láncolat, vagy akár járványos gócpont. Ezzel volt elegendő idő az egészségügyi és diagnosztikai kapacitásfejlesztésre, amit éppen a mostani folyamatos harcban kell majd jól használni.

Hozzátették: „rendkívül fontos a járvány mostani szakaszában a lakosság minden eddiginél komolyabb fegyelme, és senki se ringassa magát tév­eszmékbe, a vírus még itt kering köztünk”.