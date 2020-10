Újabb utcát keresztelnének át

Átnevezné a Gorkij utcát a komlói önkormányzat, amennyiben a névváltozást megszavazza október végi ülésén a képviselő-testület.

Ezzel a lépéssel folytatnák a 2013-ban hatályba lépett törvénnyel összhangban korábban elkezdett folyamatot, amelynek során a Fürst Sándor utca Bányász utcára, a Ságvári Endre utca Vájáriskola utcára, a Sallai Imre utca Jó szerencsére változott. Ezen kívül többek között a Majakovszkij, és a Tanácsköztársaság nevek is szerepeltek az utcanévsorban, amelyeket szintén átkereszteltek: előbbi Nagy László, utóbbi Köztársaság utca lett.

Az orosz íróról elkeresztelt Gorkij utca, az előzetes egyeztetések szerint a helytörténész, kiváló tanár és író, Kiss József nevét venné fel.

A komlói önkormányzat tájékoztatása szerint a közterület-elnevezés módosítása miatt szükséges lakcímkártyák cseréjét a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala térítésmentesen, kérelem benyújtása nélkül, hivatalból állítja ki és kézbesíti az érintettek részére, a döntés hatálybalépését – ami a tervek szerint 2021. január 5. – követő 30 napon belül.

A cég a megváltozott székhelyének/telephelyének címét a változás bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak (a vonatkozó jogszabály szerint ezt illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.)

Az önkormányzat a változásról szóló döntéséről hivatalból tájékoztatja a településen működő közszolgáltatókat, szolgáltatókat, a Komlón fiókkal rendelkező pénzintézeteket, azonban előfordulhat, hogy a személyes bejelentés is szükséges lesz az adott adatbázisban való átvezetéséhez. Egyben értesítik a Magyar Posta Zrt.-t is, hogy a küldemények kézbesítése is fennakadás nélkül történjen.

A ingatlanok adatváltozásait a Központi Címregiszterben (KCR) az önkormányzat átvezeti, ez a földhivatali nyilvántartásban is automatikusan módosításra kerül.